グロース先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
817.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
798.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
779.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.16ポイント 25日移動平均
758.85ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.21ポイント ボリンジャーバンド-1σ
739.50ポイント 一目均衡表・転換線
729.00ポイント 5日移動平均
722.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.09ポイント 2日東証グロース市場250指数現物終値
705.00ポイント 3日夜間取引終値
703.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
701.64ポイント 200日移動平均
株探ニュース
