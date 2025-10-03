　3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

817.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
798.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
779.11ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
778.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.16ポイント　　25日移動平均
758.85ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.00ポイント　　一目均衡表・基準線
741.21ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
739.50ポイント　　一目均衡表・転換線
729.00ポイント　　5日移動平均
722.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.09ポイント　　2日東証グロース市場250指数現物終値
705.00ポイント　　3日夜間取引終値
703.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
701.64ポイント　　200日移動平均


