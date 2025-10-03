新日本プロレスは２日、棚橋弘至の引退試合、ウルフアロンのプロレスデビュー戦が行われる来年１・４東京ドームの前売りチケットが１日からスタートした一般発売で発売１日で２万枚を突破したことを発表した。

新日本は「ロイヤルシート・２列目」（３５万円）、「ロイヤルシート・３列目」（２０万円）、「ロイヤルシート」（１０万円）、「アリーナＡ」（３万５００円）、「バルコニースタンド（１塁側）」（３万２０００円）、「バルコニースタンド（３塁側）」（１万５５００円）、「ソファーシート」（８万円）、「ファミリーシート」（５万２０００円）、「ＷＫボックス席」（４名用・１１万２０００円、６名用・１６万８０００円、８名用・２２万４０００円）、「逸材シート」（１２３１円）が完売。「アリーナＢ」（２万５００円）、「アリーナＣ」（１万３５００円）、「車椅子席」（１万３５００円）、「棚橋弘至引退特別シート」（１００万円）は残りわずかとなったことを告知し「売り切れ、残りわずかとなっている席種もございますので、お早めにお買い求めください！」と呼びかけていた。

また「予定枚数終了」と表示されている席種について「支払期限切れ等による予約流れがあった場合は再販売を行います。また販売エリア拡大等の理由により再販売を行う場合がございます。予めご了承ください」と告知していた。

一般発売前日となる９月３０日には新宿区の歌舞伎町シネシティ広場（東急歌舞伎町タワー側）で棚橋とウルフは公開記者会見を行ったが特別な発表はないプロレス界の記者会見史上に残る大胆な内容で現在まで２人の対戦相手は未定となっている。

コロナ禍後で国内でのプロレス興行で最多観客動員は２０２３年２月２１日、同じ東京ドームで開催された「武藤敬司引退興行」の３万９６人。棚橋が師匠とあおぐ武藤を超えるのか。チケット券売の動向、さらに対戦相手は誰なのか？今後、注目が高まる。