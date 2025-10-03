レッズとWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1打点。ダメ押しの適時打で、チームの8-4の勝利に貢献した。連日スタジアムで見守った妻・真美子さんの姿には、ファンも「勝利の女神降臨です」「来ると調子が良い」など反響を寄せていた。

大谷は3-2の6回1死一、三塁の場面で第4打席を迎えると、右腕マルティネスのチェンジアップを捉えて右前へと運ぶタイムリー。続くベッツが適時二塁打、テオスカー・ヘルナンデスが2点適時二塁打で続き、一気にレッズを突き放す足がかりを作った。

試合前には第1戦に続いて、ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムが、スタジアムに応援にかけつけた妻、パートナーらの集合写真を投稿。「ワイルドカード第2戦 終わらせよう！」とつづった投稿で、白のトップス姿の真美子夫人は、後列左から5人目に加わっている。この投稿には日本人ファンからもコメントが相次いだ。

「真美子さん、笑顔が素敵」

「ドジャース夫人の笑顔は力になるね」

「今日も真美子夫人いるの嬉しい」

「真美子さんとても素敵」

「2日連チャン…真美子夫人だぁ〜」

「真美子さん今日1番目立ってる」

「今日も応援来てくれてますね、勝利の女神降臨です」

「真美子さんが来ると大谷選手の調子が良い気がする」

家族に見守られた大谷の活躍もあり、無事地区シリーズへ進出したドジャース。地区シリーズでは、東地区優勝のフィリーズと4日（同5日）に敵地で対戦する。



（THE ANSWER編集部）