

日本の美大は「中国人留学生抜きには成り立たない」状況になりつつある。本記事ではその背景を分析する。写真は高田馬場にある予備校の風景（提供：マキさん）

【写真を見る】日本の美大で学ぶ中国人留学生は多い。美大の講評会の雰囲気はこんな感じ

「私の教える京都芸術大学大学院では、学生の約6割が中国人留学生です」

そう話すと、多くの人が驚く。だがこれは京都だけの特殊な事例ではない。武蔵野美術大学、多摩美術大学といった首都圏の有名美大でも、大学院に通う留学生の多くを中国人が占めている。

いま、日本の美大は「中国人留学生抜きには成り立たない」状況になりつつある。背景には中国の教育制度や競争社会、そして日本への独特の憧れが複雑に絡み合っている。

新宿区・高田馬場は「留学生の予備校銀座」



高田馬場には、中国人専門・美大受験専門の予備校も多いという（写真：Ryuji / PIXTA）

東京・高田馬場は昔から塾や予備校、語学学校が多い町だった。周辺には大学も多く、昔も今も学生たちのにぎやかな姿が見られる。

そんな高田馬場には、中国人専門・美大受験専門の予備校も多いのだと、実際に予備校運営に携わる中国人のマリさん（仮名）は教えてくれた。

自身も約10年前に留学生として武蔵野美術大学を卒業したマリさんはこう語る。

「高田馬場だけで中国人向けの美大受験予備校は15校以上あると思います。東京全体では30校を超えるといわれていて、規模の大きな学校では100人以上の中国人学生を抱えています。国際高中と呼ばれる、国際教育に注力する中国の高校のなかには、こうした予備校と連携して “日本留学クラス” を設けているケースもあります」

彼女が率いる予備校は中国国内に3校、高田馬場に1校あり、全校で200人以上の生徒が在籍している。その全員が日本で「美大進学」を目指す若者だ。

日本の美大が選ばれる理由



京都芸術大学PURT展の講評会（提供：京都芸術大学 大学院オフィス）

中国国内にも名門美大はある。北京の中央美術学院、浙江省の中国美術学院などが知られるが、そもそも中国の人口に対して美大の数は少なく、競争率は桁違いに高い。さらに受験は実技に加えて学科6科目。いくら実技に長けていても、学科が苦手な生徒はふるい落とされる仕組みだ。

これに対して日本の美大は、学科試験は国語と英語の2科目が主流。実技試験や面接を重視し、本人の人間性やスキルを評価する傾向にある。

マリさん自身、「武蔵美の受験では絵そのものが評価され、さらに面接で自分の想いを教授に伝えられたのが素晴らしかった」と振り返る。

結果として、「学科に自信はないが絵の才能がある」中国人学生にとって、日本は挑戦しやすい進学先となっている。親世代にとっても、アメリカやヨーロッパほどお金がかからず、治安もいい、安心して背中を押せる留学先なのだ。

筆者は、日本と中国それぞれ大学で学んだが、両者の大きな違いに教授と学生の関係性が挙げられる。中国では強い上下関係の上にあり、制作の方向性も担当教授の影響が大きい。

一方で日本は、学生たちはのびのびと自由に制作に励む。好きなものをつくり、自分の個性を追求できる環境も中国の若者たちには魅力的に映るのかもしれない。

予備校はまるでスパイ？ 徹底リサーチの実態

中国人留学生と接するなかで驚かされるのが、受験前からのリサーチ力の高さだ。試験の傾向や面接対策はもちろんのこと、教授の経歴もしっかり頭に入っている学生が多いのは日本人学生との大きな違いだ。

高田馬場の予備校で教務管理を担当する上海出身のサエさん（仮名）は、予備校の実情をこう話す。

「毎年多くの合格者が出ますから、前年の合格者から試験内容や先生の情報まであらゆることを聞き出します。予備校はスパイみたいだなと思うこともあります（笑）」

こうした徹底した準備の甲斐あって、サエさんの予備校では合格率90％超。学生たちもSNSを駆使して、日本に来る前から日本の学校や受験のことを熱心に調べているという。

人気の美大は多摩美術大学や武蔵野美術大学で、意外にも東京藝術大学は候補に挙がりにくい。「留学生が少なくハードルが高い」という理由からだという。学科でも実技でも頭一つ抜けている学生たちは、中国国内の美大を目指すのかもしれない。

「学科で劣った子の受け皿」として人気な日本の美大だが、それも今や過去の話だとサエさんは語る。もともと日本のアニメや漫画は中国の若者にとって人気のコンテンツだったが、とくに近年はゲームカルチャーが加わり、ACGと呼ばれる日本のアニメ（A）・コミック（C）・ゲーム（G）に影響を受けた若者が急増している。

実際に日本に来たことがなくても、アニメやゲームを通じて日本に行きたいと思う若者は多いようだ。筆者自身も中国の若者とふれあう中で、彼らが日本のアニメで見た日本の学生たちの生活に憧れ、初音ミクなどのキャラクターデザインに熱中しているのを良く知っている。

さらに、中国の好景気を受けた裕福な世代が親になり、彼らの進路を後押ししている。

予備校費用は年間およそ100万円。さらに日本語学校で約80万円。生活費を含めれば1年間で400万円ほどかかる計算だ。いくら円安とはいえ、必然的に裕福な家庭の子女が多い。

留学生たちのリアル、“働きたくない” SNS世代の若者

インタビューに応じてくれたマリさんやサエさんが学生時代を過ごした10年以上前は、生活費と語学勉強をかねてアルバイトをするのが普通だったというが、最近は “働きたくない” 若者が増えていると教えてくれた。

アルバイトはせず、予備校と自宅を往復し、大学を卒業したら別の国にまた留学する “留学ジプシー” も珍しくないようだ。

さらに、日本人学生との交流が乏しく、SNSと留学生同士の狭いコミュニティに閉じこもる学生も多いため、「日本語で文章は書けるのに、日常会話ができない子が意外と多いんです。SNSを見ることが多く、展覧会で本物の作品を見たりアートイベントに参加したりといったリアルなインプットの機会が不足している」とサエさんは指摘する。

こうした狭い世界に閉じこもりがちなところは、日本人の若者との共通点なんじゃないかと感じる。

卒業後の進路、広告代理店の他には？



京都芸術大学SPURT展の講評会（提供：京都芸術大学 大学院オフィス）

留学生たちの卒業後の進路は多様だ。

学部から大学院に進学する人が多く、そのほかは日本で就職する人、中国に戻る人がおよそ半々。日本での就職先は、デザイン事務所や広告代理店、中国メーカーの日本支社など幅広い。

日本に残りたいと考える学生のなかには、親から離れたいと考えるパターンも一定数あるのだという。中国といえば教育熱心な親が多く、家族のつながりも強い。子どもにとって心強いサポーターである反面、プレッシャーに感じることもあるのだろう。親から帰国を迫られても拒む例も多いようで、日本に残る彼らの間には独特の連帯感が生まれているようだ。

マリさんやサエさんの声からは、経済合理性だけでは割り切れない、若者たちの憧れや迷い、親世代の思惑が浮かび上がる。個性と自由を求める中国の若者にとって、日本は自由で安全な “エスケープゾーン” なのかもしれない。

（沓名 美和 ： 現代美術史家、キュレーター、ディレクター）