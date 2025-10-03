韓国で、2004年に公開された映画「マルチュク青春通り」で共演した俳優のクォン・サンウ（49）、イ・ジョンジン（47）、イ・ジョンヒョク（51）が集結した。



【写真】胸熱の4ショット 渋味が増したイケメンたち

イ・ジョンジンは9月15日、自身のSNSを通して「いつ会っても楽しい僕たち。『マルチュク青春通り』なのか『花婿修行』なのか」というコメントとともに、複数の写真を投稿。写真の中でイ・ジョンジンは、クォン・サンウ、イ・ジョンヒョク、オ・ジホ（49）と一緒にいる。コルフ場のカートに4人が同乗している画像もあり、イ・ジョンジンが出演中のバラエティー番組「花婿修行」の撮影なのか、あるいはゴルフ場でのプライベートの集まりなのかと注目が集まっている。21年ぶりとなる主演俳優たちの集結は、映画ファンにとっても胸熱なものとなった。



イ・ジョンジン、クォン・サンウ、イ・ジョンヒョクは映画「マルチュク青春通り」に出演。同作は映画「卑劣な街」「凍える牙」などを手がけたユ・ハ監督がメガホンを取り、310万人の観客を動員した。



（よろず～ニュース特約・moca）