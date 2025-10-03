脊髄の二次損傷を防ぐために「除圧」が有効なのではないか――早期手術の成果は

一年に200人以上の脊髄損傷の患者を受け入れている、川越の埼玉医大高度救命救急センター。その中核となっているのが、井口浩一医師だ。

深夜でも未明でもその電話の呼び出し音は1、2回で鳴りやみ、30分もすれば手術室のドア口に現れる。

ラグビーの練習中や試合でしのぎを削るなかで、脊髄を損傷した高校生、大学生のラグビー部員もいる。自転車で転倒したり、トランポリンの練習中の落下など、アッと思った瞬間に大きなケガを負ってしまう。この「不治のけが」に立ち向かう井口医師と、そのチームの信念は、「早く手術すればするほど、予後はよくなる」である。

脊髄損傷が疑われる患者を、ときにはドクターヘリを使って緊急搬送し、6時間以内を目標として早期に手術することで、腫れによる圧迫で起こる「二次損傷」を軽減できる可能性があるという。ケガによる直接的な打撃である一次損傷は避けられなくても、二次損傷の程度を緩和することによって、予後はかなり良くなるはずだ――。

実際、その成果は現れ始めている。

「脊髄損傷早期手術」に挑む熱き医師たちと、患者に取材を重ねた医療ノンフィクション『「もう一度歩ける」に挑む』から抜粋する。

二人のアスリートの決定的な違い

脊髄を損傷した患者は、二段階のダメージを受ける。

まずは、最初に受けた事故の衝撃によるダメージで、「一次損傷」と呼ばれる。それがどの程度かによって、患者の体に残るまひの度合いは大きく左右される。一次損傷が、神経の束が完全に切れてしまうほどの重症ならば、手足のまひが回復することはない。ただし、そこまでひどくはなかった場合には、時間とともに表れる「二次損傷」を最小限に抑えることによって、残る障害を軽減できる可能性がある。

では、二次損傷とはどういうものなのか。

一次損傷を受けた患部は、炎症を起こしてだんだん腫れてくる。脊髄を覆う脊柱管の内部で、傷ついた脊髄がパンパンに腫れてしまうと、腫れによる圧迫で神経は新たなダメージを受け、体にまひを引き起こす。これが二次損傷である。

厄介なことに、一次損傷も二次損傷も、神経が受けたダメージの程度がどのレベルで、後遺症がどの程度になるのか、事前に画像などで予測することはできない。

似た状況の、二人のアスリート。双方のカルテを見比べて、井口は気づいた。

「一つだけ、違う点がある」

宇野の場合、背骨の椎弓板と呼ばれる部分が一部割れていた。背骨の後方に屋根瓦のように連なり、脊髄を覆う脊柱管の蓋の役割をする部分である。このため、宇野の手術では、頸椎の傷ついた部分よりも広い範囲にわたって椎弓を切除していたのだ。もう一人の選手の手術では、一切していない処置だった。

「除圧の手術」がカギになる

「これだ！ きっとこれに違いない」

井口の見立てはこうだ。

椎弓切除をしていなければ、頸髄の腫れがさらに進んだ場合、神経の受ける二次損傷はより大きくなると推定される。しかし、宇野に対しては、たまたま椎弓を取り除いていたことで、脱臼整復に加え、頸髄の圧迫を逃がす「除圧」の手術を行ったのと同じ状態になっていた。意図したわけではないものの、結果として、椎弓がそのままだった選手と比べ、宇野の二次損傷は小さく抑えることができたのではないか。

だとすると、単に脱臼を整復するだけでは、できる限りの治療をしたとはいえない。脱臼整復で対処できないほど二次損傷が進んでしまうケースがあり、それを食い止めるには、除圧の手術が必要なのではないか。そうすれば、二次的に神経が受けるダメージを最小限にとどめることになり、手足に残るまひの程度を、より軽く抑えることができるのではないか――。

宇野の手術をしたときには、そのようなことはまったく考えていなかった。たまたま椎弓が割れていたから、残しておくわけにいかなくて除去したまでだ。しかし、それが思いもよらぬ効果を生んだ可能性は、二人の予後の大きな違いから、十分に考えられることであった。

二次損傷を軽減するために、一次損傷を受けてからできるだけ早いうちに、神経を圧迫している背骨の一部を手術で取り除き、圧を逃がしてやる「除圧」をすることが有効なのではないか。

もし再び同様の患者が運ばれてきたならば、この経験を生かして治療しよう。きっと効果が表れるはずだ――。

井口は心に決めていた。

｢この子を治そう」

二〇一三年晩秋。

井口が宇野の消息を知ってから二、三ヵ月が経過した一一月一六日、埼玉県内は若いフィフティーンの快進撃に沸いていた。

県下一の伝統校であり、全国的にも屈指の進学校として知られている埼玉県立浦和高校のラグビー部が、全国高校ラグビー大会の埼玉県予選で決勝戦に進出していた。浦和高校は五四年ぶりに花園への切符を勝ち取ることができるのか。対戦相手は、県予選で五連覇中という強豪の県立深谷高校。浦和は例年、県予選の上位に食い込んではいたものの、深谷に繰り返し苦杯を喫していた。いずれも公立の進学校で、「文武両道」とも言うべきチーム同士の激突である。

注目された試合は、浦和高校が一四対七の接戦を制するという結果で幕を下ろした。

読売新聞には、次のような見出しで報じられている。

浦和 54年ぶりV 深谷の6連覇阻む（2013／11／17朝刊埼玉面）

文武両道で花園へ 浦和高ラグビー部 72人ほとんど初心者（2013／12／18朝刊埼玉面）

快挙への祝福ムードとは対照的に、この試合の最中、浦和高校の一人の選手が、重大な事故によってフィールドを去っている。三年生の後藤寛和である。相手チームの選手に思い切りタックルしたとき、首の後ろを強く打った衝撃で倒れ、体の感覚が消えた。

この二年前、宇野が試合中にけがをしたのと同じ熊谷ラグビー場での事故である。

埼玉医大総合医療センターからドクターヘリが現場近くへ急行し、後藤を乗せて引き返した。

知らせを受けた井口は、身が引き締まるような思いでいた。

「来た。とうとう来た――」

スポーツによる事故が再び起きた。今、若く生気あふれるアスリートの人生が暗転し、一生を寝たきりで過ごすのかどうかの瀬戸際にある。これまでに蓄積したことのすべてをフル稼働し、知識も技術も出しきって、この患者の治療に注ぎ込まなければならない瞬間が、いよいよやってきたのだ。

「この子を治そう。この子を治そう。この子を治そう……」

高まる緊張感をなだめようと、井口は心の中でずっとそう念じ続けていた。

「動け！」と指令を出し続ける

運ばれてきたのは、意志的でいかにも聡明な目をした少年だった。自分に起きたことをにわかに受け止めきれず動転し、不安にさいなまれているに違いないのに、その様子はどこか淡々としていて、落ち着いているようにさえ見える。

後藤もやはり、頭を引っ張っただけでは脱臼を整復することができなかった。速やかに手術に入り、ずれた骨を戻したうえで除圧をした。

損傷していたのは、頸椎の四番目と五番目の骨のあたりである。一般的には、これほど上部の頸髄が傷つけば、手足を動かすことはほとんど望めないほどの重い障害が残ると考えられている。

手術から数日後。

後藤は、尻のあたりの感覚がわずかに戻ったのを感じた。

いい兆候だ。

「脳から手足に『動け！』と指令を出し続けるんだ。すぐには動かなくても、動かそうと強く念じて、脳からの指令を出すことを続けてみてほしい」

井口は、後藤にそう話した。

これまでの患者にも同じ趣旨の言葉をかけてきたが、今度は、よりいっそうの深い思いを込めて。

