「今日を生きていることに感謝」──70歳、アグネス・チャンの枯れない人生とは？

52歳で乳がんを経験したアグネス・チャンさん。70歳になった今「今日も生きている、感謝！」と毎日を前向きに生きていると言います。アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。

「生きているだけでありがたい！」

私は長くがん予防の啓発活動にも関わっています。私自身が52歳の時に乳がんになったこともあり、日常的に生と死について考えています。

今では毎朝目を覚ましたときに

「今日も生きている、感謝！」

「今日はどこも痛くない。ありがたい」

そう思うのが習慣になっています。

大きな病気を経験したことがある人ならきっと一度は「生きているだけでありがたい」と感じたことがあるはずです。でも、日常が戻ってくると、私たちはそのありがたさをつい忘れてしまう。些細な事で落ち込んだり、「なんで私だけがこんなに大変なの？」と愚痴をこぼしたり……。私も、ともすればそういう感情に引っ張られそうになることがあります。そのようなときは、「生きているだけでありがたい！」と思い出すようにしています。

これまで出会った人の中には残念ながら「もう少しだけ生きたい」と願っていても叶わなかった人も多くいます。だから、私が今日を無駄にすることは、その人たちがどれほど欲しかった「今日」を、軽く扱ってしまうことになるのではないか。そんなふうに考えるようになりました。

今日を大切にしないと、もう1日でもいいから生きたい、と思っていた方に申し訳ないです。

今こうして、まだ生きている。生きていて、泣いたり笑ったり、悩んだり迷ったりできている。それって、ものすごくラッキーなことだと感じます。

たとえつらいことがあっても、心がまだ動いて、感情がある。どんな小さなことでも「感じられる」ことが、生きている証しなんですよね。

「生きていることを大事にする」というのは、自分自身を大切にすることでもあるし、一緒に時間を過ごしているすべての人への思いやりでもあるのだと思います。

もう70歳。でも、まだ70歳。

私は人生はリレーのようなものだと思っています。誰かが走って、次の人にバトンを渡す。バトンを受け取った人はまた次の人にバトンを渡す。たとえ自分の子どもでなくても、次の世代にバトンを渡すことで命はつないでいくのかな、と思います。

バトンを受け取ったからには、次の人が少しでも楽になるように、できる限り全力で、元気に、長く走っていきたいと思っています。「今日」生きていることに感謝です。

今では日本の女性の平均寿命は84歳、香港では86歳。もし私の寿命がその真ん中の85歳だとしたら、私はすでに人生の8割以上を生きてきたことになります。でも──100歳まで生きた母のことを思うと、人生はきっと、私たちが思っているよりもずっと長いのかもしれない、と感じることがあります。

母の歩んできた道を思い返すと、人生の後半をどう生きるのかが、どれほど大切かに気づかされます。戦争をくぐり抜け、苦しい時代をたくましく生き抜いた母。それでも晩年は、柔らかく、明るく、そして穏やかに日々を過ごしていました。

そんな母を見送って、私は心の奥で誓いました。──私も、これからの人生を、いつまでも「枯れずに」生きていこう、と。「枯れる」とは、生きることに興味を失ってしまうこと。

けれど、どんなに年を重ねても、毎日を楽しみ、心を動かし、笑顔を忘れない人は、決して枯れていません。体が少し不自由になっても、シワが増えても、目が輝き、声にハリがある人は、ちゃんと「咲いて」いるのです。

もう70歳。でも、まだ70歳。年齢は、ただの数字。人が年をとるスピードは、それぞれ違います。夢を見失った17歳の若者よりも、目標に向かって進む70歳の人の方が、ずっと若々しく、生き生きしている──私は、そう信じています。

だから私は、これからも、心も体も枯れない「ひなげし」でありたい。日々の何げない幸せに感謝して、明日はきっと、今日より素敵になると信じていたい。最高の日々は、きっとまだこれから。そう信じて、今日も前を向いて歩いていきます。

