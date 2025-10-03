京都・嵐山には山陰本線・嵯峨野観光鉄道が横切る踏切があり、撮影スポットとして観光客から人気となっている。ここから女性芸能人が撮影のため線路内に侵入した（2016年5月、筆者撮影）

鉄道会社が沿線住民や鉄道ファンを喜ばせようと珍しい列車を走らせることがある。そうした「イベント」を記録しようとカメラを手にした鉄道ファン、いわゆる“撮り鉄”が撮影スポットに大集結する。撮り鉄は自分が理想とする構図で写真や動画を撮りたい欲求から、無断で私有地に立ち入ったり、時には勝手に草木を伐採したりと、傍若無人の振る舞いが以前から厳しく指弾されてきた。近年、そうした撮り鉄の醜態はSNSで拡散されるようになり、それが鉄道ファン全体のイメージを低下させている。

フリーライターの小川裕夫氏が、蛮行を繰り返す撮り鉄のメンタリティを解説するとともに、共存共栄を図ることで地域活性化を模索する鉄道事業者や沿線自治体の取り組みを紹介する。

115系の運行日情報を非公表に「しなの鉄道」

長野県にしなの鉄道線と北しなの線の2路線を有する「しなの鉄道」は、沿線の活性化や集客を目的に115系と呼ばれる車両を定期的に運行してきた。

それら115系は車体にラッピングを施したり、国鉄時代を彷彿とさせる懐かしいカラーリングに塗り替えたりするなど、沿線住民や鉄道ファンを楽しませる工夫を凝らしている。

同車両は2028年までに全車両が引退する予定になっているが、鉄道ファンから人気が高いため、同社は事前にホームページ上で運行日を告知して沿線活性化に努めてきた。そして運行日には多くの撮り鉄がその勇姿をカメラに収めようと沿線に集まり、経済効果をもたらしていた。

だが、珍しい車両の運行は沿線活性化や集客に寄与する一方で、沿線住民と集まったファンとの間でトラブルが発生することも珍しくない。

しなの鉄道では、今年8月、撮り鉄が無断で沿線の私有地へと侵入し、しかも庭先の木を勝手に伐採した。

住民から苦情が入り、同社がこれを問題視。撮り鉄対策として115系の運行日をホームページ上に掲出することを取りやめると発表した。すると、この発表が瞬く間にインターネット上で拡散され、撮り鉄による悪行は批判の的となった。

なぜ「撮り鉄」は迷惑行為を繰り返すのか？

撮り鉄の非常識な振る舞いは、今に始まった話ではない。

カメラが庶民にとって高嶺の花だった昭和30年代から撮り鉄の迷惑行為は新聞紙面や雑誌でも取り上げられていたし、これまでに幾度も報道やSNSで話題になっており、そのたびに鉄道事業者や沿線自治体などは対策を講じてきた。

昨今、厳しい目が向けられるようになった理由は、SNSが普及したことによってその悪行が可視化されたことが大きい。

集客や沿線活性化を図るには話題になる列車を走らせることが一番の近道で、鉄道事業者や沿線自治体は「列車に乗ってくれる利用者」や「沿線でお金をたくさん使ってくれる人」だけに集まってもらいたいのが本音だろう。

しかし、撮り鉄は列車に乗らずに撮影することだけに集中する。目的の列車を撮った後は、次の撮影地へ急いで向かう。朝から晩まで撮影しているので、地元経済に貢献するような飲食や土産品の購入といった消費をしない。地元経済に貢献しない撮り鉄が集まってしまうことは、話題になる列車を走らせる鉄道事業者や沿線自治体にとって頭の痛い問題と言える。

迷惑をかける撮り鉄が非難されるのは当然だが、ルールやマナーを守っている撮り鉄が同一視されるのは心外だろう。筆者は、撮り鉄の間から“お立ち台”と呼ばれる鉄道の撮影スポットを巡り、そこでカメラを構える撮り鉄たちに何度も取材をしている。

そこでは、多くの撮り鉄たちは大声をあげて駅係員や近隣住民を威圧することもなく、ゴミもきちんと持ち帰っている。また、一緒に撮影に来ていた仲間たちと互いに声をかけ合いながらマナーを徹底遵守することも心がけていた。

しかし、カメラをのぞいていると、どうしても周囲に気を配れなくなる。それが迷惑行為を引き起こす要因につながっている。

周囲に気を配れなくなるのは撮り鉄だけではない。野鳥や風景写真でも同じだ。ただ、野鳥や風景とは異なり、鉄道は日々の生活を支えるインフラでもある。ゆえに、美しい写真を狙う撮り鉄よりも沿線住民の意思や生活が尊重されなければならないのは当然だ。

もちろん沿線でカメラを構える撮り鉄も私有地への侵入や路上駐車、ゴミのポイ捨てなどが迷惑をかける行為だと理解している。それでも群集心理が働いてしまい、「みんながやっているのだから、自分がやっても問題にはならない」と多少の迷惑行為は目をつぶってもらえるかのような自分への甘えが芽生えてしまうのだ。

撮影スポットの近くに設置された、鉄道ファンに注意を呼びかける看板（鳥取県日野町、写真：共同通信社）

撮影スポット設置、臨時駐車場開放などトラブル防止対策

迷惑行為対策として、すべての撮り鉄を一律に排除するという荒技も不可能ではないだろう。しなの鉄道が運行日をアナウンスしないという措置は、それに近い。

それでも115系の撮影に執念を燃やすガチの撮り鉄は、情報網を駆使して運行日の情報を入手する。下手をしたら、運行日時を極秘に入手して“販売”する情報屋を跋扈させるだけになるかもしれない。結局のところ、運行日の非公開は迷惑な撮り鉄の対策にならない可能性もある。

運行日をアナウンスしないという荒技は、珍しい列車が走ることで沿線がお祭りムードに沸く沿線自治体や楽しみにしている住民たちの気持ちにも水を差しかねない。鉄道事業者や沿線自治体も、そうした盛り上がりを削ぐような強硬手段を避けたい。

だからと言って、撮り鉄による迷惑行為を黙認するわけにはいかない。そうした思いを両立するべく、これまで鉄道会社や沿線自治体は知恵を絞ってきた。

岩手県と青森県を走る「IGRいわて銀河鉄道」は、2017年に滝沢駅のホーム内に撮り鉄スポットを整備した。鉄道事業者が公式的な撮り鉄スポットを整備することで、未然に私有地への侵入を防ごうという意図が込められている。

IGRいわて銀河鉄道は2017年に撮り鉄対策の一環として滝沢駅のホームに撮影スポットを整備した（2025年9月、筆者撮影）

また、茨城県・栃木県を走る「真岡鉄道」はSLを運行することで集客と沿線の活性化を図ろうとしたが、やはりマナーの悪い撮り鉄の存在が悩みの種だった。そこで2018年に沿線自治体やNPOなどと連携して、撮り鉄のマナーアップ講座を実施した。撮り鉄との対立構図ではなく、お互いを理解して楽しめる関係を築こうとしたのだ。

山口県・島根県をまたぐ「山口線」はSLやまぐち号が走る路線としても有名で、その運行日には全国各地から撮り鉄が集まる。山口線でも撮り鉄による迷惑行為が頻発していたが、島根県津和野町は2022年に沿線の土地所有者と交渉して空き地を臨時駐車場として開放した。

これにより、住民からの路上駐車による苦情を減らすことに成功した。また、線路沿いの空き地を草刈りして、撮影スポットとしても整備している。

このように、鉄道会社や沿線自治体が撮り鉄との融和を図ろうと努める動きを受けて、鉄道ファンが住民に迷惑をかけないようにする率先的な取り組みも始まりつつある。

鉄道ファンなどのために整備された専用駐車場（鳥取県日野町、写真：共同通信社）

撮影デッキ整備に鉄道ファンがクラファン支援も

「えちごトキめき鉄道」（新潟県上越市）やJTB長岡支店などによって組織される上越リアル鉄道博物館プロジェクトは、「だれもが気持ちよく上越の鉄道美景を楽しめる場」をコンセプトに沿線の神社内に撮影デッキを整備することを表明。整備費用の約167万円をクラウドファンディングで調達した。

これだけを見ると、鉄道事業者と沿線自治体だけが撮り鉄のために汗をかいていると感じるかもしれない。しかし、このクラウドファンディングは多くの鉄道ファン自身が自発的に金銭的な支援をした。撮影スポットの整備を呼びかけたのは、鉄道事業者や沿線自治体だったが、それに応じたのが鉄道ファンだった。こうした新しい動きも生じつつある。

これまで撮り鉄の悪行はSNSでも度々話題になることが多く、それが鉄道ファン全体のイメージ低下につながっていた。それだけに鉄道ファンの間からもルールを守れない撮り鉄は嫌悪の対象だった。

今後も撮り鉄の悪行が話題になることは間違いなくあるだろう。しかし、鉄道沿線で問題を起こすのが必ずしも撮り鉄とは限らない。カメラを構えると、周囲に気を配れなくなるのは前述した野鳥や風景の撮影者でも同じで、最近はYouTuberによる迷惑行為も目立つようになっている。

また、撮影を趣味にしているわけではない一般人もカメラを構えるとルールやマナーを守れなくなることは同様で、菜の花が咲き誇る沿線風景が有名な「いすみ鉄道」（千葉県）では、観光客が不用意に菜の花畑に踏み入ったり、花をちぎったりする行為が横行して問題視された過去がある。

ほかにも、女性芸能人が京都・嵐山を走る山陰本線・嵯峨野観光鉄道の線路内で記念撮影し、その写真をブログに掲載。これが鉄道営業法違反に抵触する行為だったことから、自身のブログが炎上した。鉄道事業者や警察が動く事態にもなり、女性芸能人は活動自粛を余儀なくされている。

撮り鉄やYouTuber、一般の撮影者などと鉄道会社、乗客、沿線住民、自治体は決して対立関係ではない。だが、両者が共存共栄できる良好な関係を築くためには、相当な時間と労力を必要とするだろう。そこに正解や近道はない。

鉄道撮影を巡る諸問題は安全・定時運行の問題と常に隣り合わせにある。そうした問題と板挟みになりながらも、関係者たちは鉄道イベントなどで皆が楽しめる場の創出を目指して試行錯誤の日々を続けている。

JR牟岐線唯一の特急列車として親しまれた「特急むろと」のラストランをカメラに収めようと「撮り鉄」が大勢詰めかけた（2025年3月14日、写真：徳島新聞／共同通信イメージズ）

筆者：小川 裕夫