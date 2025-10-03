【自民党総裁選】大企業も絶好調で政府もウハウハ…！なのに国民だけを苦しめる「財源論」の奇妙な中身

国民だけが苦しむ最大要因

企業は絶好調、国民総所得（GNI）もかつてない高水準に達し、なおかつ政府の税収もぐんぐん伸びている。

それなのに、国民だけが割を食っている。

前編『【自民党総裁選】いま必要なのは「国民負担率の引き下げ」だ…！インフレに苦しんでいるのは国民だけ、「日本経済低迷」の最大要因を一挙解説する！』で解説してきたように、日本企業は好調なのに、国民の所得も消費も低迷したままだ。

今回の総裁選ではあまり強調されていないが、いま我々が強く認識しなければならないことは、アベノミクスの主要論点だったデフレ脱却と内需喚起の総仕上げの段階に入っているということだ。依然として取り残されている家計を徹底して支援することこそ、早急に取り組むべき課題である。

こんなことを言うと財政規律派からは「財源はどこに？」と言われそうだが、ここでしっかりと政府の税収がいまどうなっているのかを示しておこう。

そもそも、財政不安が台頭したデフレ時代から、いまはインフレの時代に移行した。そのため国民負担（税＋社会保障負担）は過剰になっていることは改めて認識する必要がある。

家計を圧迫し続ける「国民負担」

国民負担（税負担＋社会保険負担）率は、2011年の38.8％から2022年に48.4％と、10年で10ポイントも上がった。異例の引き上げである。

インフレにもかかわらず賃金の伸びが追いつかず、国民負担の増大で手取りが伸びない。それが消費低迷に直結している。生活が楽にならない背景には、なおも強い増税圧力がある。

社会保険負担が増したのは2012年、野田佳彦内閣の「社会保障と税の一体改革」からだった。デフレで成長できない、税収も増えない、将来の社会保障は抑制が避けられない。制度を確かなものにするには増税が必要だ――。これが前提だった。

この合意の下、安倍政権では消費税が2度も引き上げられた。その間、賃金はわずかに増えたが、それ以上に負担率が上がり、家計はダメージを受けたのだ。

ところが現在は様相が違う。インフレで税収が大きく上振れ、毎年5〜10兆円規模の超過が定着している。当初予算と決算の差（上振れ）は6兆円、年によっては10兆円近い。にもかかわらず、税と社会保険負担は据え置きのまま積み上がっている。

政府の取りっぱなしの状態が続き、家計だけが取り残されているのだ。

減税を阻む「不可解な財源論」

高度成長期、日本はインフレで増えた税収分を減税で国民に返してきた。そうしなければ取りすぎになるからだ。インフレ増収の還元は、経済政策の常道に近い。

そのため直近の国政選挙では、野党は減税を主張し、多くの有権者が支持した。にもかかわらず、石破政権は「財源はどこに？」と繰り返した。余剰の増収が積み上がっている以上、この反論は説得力を欠いたのだ。

下の図を見てほしい。実際、OECDの推計によると2025年の財政赤字対GDPは、日本は1.6％であり、カナダ1.9%、ドイツ2.7%、イタリア3.1%、イギリス5.3%、フランス5.4%、米国7.1%とG7でベストとなっている。また日本の財政赤字（対GDP）はコロナ禍の2021年の6.1％から2025年には1.6%へと4.5ポイント改善した（左のグラフの赤い線）。

2〜3年で4ポイント軽くなったということは、同額だけ民間部門の成長を抑えたことを意味するが、これが日本の足を引っ張っているというべきだろう。インバウンドは強く、円安で企業は潤い、投資も活発。しかし、消費だけが弱いのだ。繰り返すが、理由は取りすぎの税・保険料に尽きる。

IMFが7月に改定した見通しでも、米国は2025年1.9％、2026年2.0％の成長が見込まれ、ユーロ圏も2024年0.9％、2025年1.0％、2026年1.2％へ改善する。対照的に日本は2024年0.2％、2025年0.7％、2026年0.5％。実質所得の目減りと過重な負担が成長を抑えている。

デフレ前提で仕込んだ増税が、インフレ転換後に“やり過ぎ”として効いているわけだ。「将来が暗いから増税を認めよ」「将来が不安だから貯蓄を増やせ」という時代はすでに終わっているのだ。

必要なのは「消費を起こすこと」

日本は突出した貯蓄過剰国である。家計が消費を絞り、余剰資金は海外へ流れている。

最大の原因は家計の重い負担だ。まずは取りすぎた税・保険料を返し、消費を活性化させる。ここが景気循環を健全化する出発点になる。

資産配分の構図も象徴的だ。日本の家計は現預金が7割近く、利息はほぼゼロ。対して、米国は株式・投信が7割前後を占め、株価上昇や配当が家計を潤している。

幸い「新NISA」の効果もあって、日本でも若年層を中心にリスク資産へのシフトが進み、「持たざるリスク」が顕在化しているが、さらに増収分の還元や減税など積極的な政策を打てば、日経平均株価を一段高へと導くことになるだろう。

ただちにこうした政策を打てば、今年中に日経平均は5万円の水準に達し、数年後には8万円、そして遠くない将来に10万円も視野に入る。

国内の好循環を作るために消費を起こす――これが目下、最も説得力のある政策だ。

総裁選後に誕生する新首相、野党との連立・連携交渉で形づくられる新政権の枠組みが、この視点に立てるかどうかを注視したい。

