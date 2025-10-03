¡ÚÀï¸åºÇÇ¯¾¯¡Û44ºÐ¤ÎÁíÍýÃÂÀ¸¤Ø¡Ä¾®Àô¿·Æâ³Õ¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤Î½ÇÉãµ®Ê¬¡×
¸½»þÅÀ¡Ê10·î2Æü¡Ë¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤ò½ÅÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¡ÄÁíºÛÁª¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÀ¯¸¢¤Î´´»öÄ¹¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡Ö£µ¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¾®Àô¿·À¯¸¢¤Î´´»öÄ¹¿Í»ö¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤ËÆùÇö¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Î´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¾®Àô»á¤¬Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢´´»öÄ¹¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¡¾®ÀôÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Î²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¡¢¢ÅÞÆâ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ï¡¼½Å»ë¤«¤éËãÀ¸»áµÁÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢£Ä¹´üÀ¯¸¢¤ò»ëÌî¤ËÁá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµóÁÀ¤¤¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¾®Þ¼Í¥»ÒÁÈ¿¥±¿Æ°ËÜÉôÄ¹¡ÊÂå¹Ô¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤È¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¤¤³¤Î1Ç¯´Ö¡Ö¥Á¡¼¥à¾®Àô¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡½¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£
°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ø
¡¡¢¢¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ÏÌÚ¸¶»á¤¬½¢¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤¤Ç¤Ï½ÐÇÏ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·ÅÞ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¡¢Í°Ù¤ÊÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¤òÈ´Å§¤¹¤ë¡£´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë¤ÏÅÞ4Ìò¤ÎÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤äÅÞ7Ìò¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î¤è¤¦¤ËSP¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÞÌò°÷²ñ¤ÇÈ¯¸À¸¢¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢½ê¾¸¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÅÞÌ³¤ËµÚ¤Ö¡£¶Ë¤á¤Æ¼ÂÍøÀ¤¬¹â¤¤Ìò¿¦¤Ê¤Î¤À¡£
´´»öÄ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¯¸¢È¯Â¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¡¦³ÈÂç¶¨µÄ¤ò°ìµ¤ÒêÀ®¤ËÌîÅÞ¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÊÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë¤È¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±ÅÞ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤È¤ÏÌÚ¸¶»á¤¬¡¢¤½¤·¤ÆµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¡¢ÁÏ»Ï¼Ô¤Î¾¾°æ°ìÏº¸µÂåÉ½¤È¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Êor¿û»á¤ÎÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¹»³»á¡Ë¤¬¶¨µÄ¤òÃ´¤¦¡£
¿Ê¼¡Ïº¤Î½ÇÉãµ®Ê¬
º£¤â±£¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ»á¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Î©³ÈÂç¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×½ê´ÉÃ´ÅöÁê¤«¡¢¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸Áê¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¡Ö°ìÈ¯²óÅú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤µ¤¹¤ì¤ÐºÇÂ®¤Ç10·î17Æü¤Ë¿·¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤È¤Ê¤ê¡¢Î×»þ¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤ÎÈæ³ÓÅªÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Îºâ¸»¤ËÉ¬Í×¤Ê2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¡¦À®Î©¤â³ð¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´±Ë¼Ä¹´±¿Í»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ã·Æ£·òÁ°·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤À¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÚ¸¶»á¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë·»µ®Ê¬¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ã·Æ£»á¤Ï·É¤·¤ÆÀÜ¤¹¤Ù¤½ÇÉãµ®¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ºöÎÏ¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¡¢È¯¿®ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÀ¡£¤É¤ì°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÊÂ³°¤ì¤¿À¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÇÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤µÚ¤Ö¤Î¤¬¡¢´±Å¡¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¼óÁêÀ¯Ì³Èë½ñ´±¤Î¿ÍÁª¤À¤È¤¤¤¦¡£±ü¸¶ÀµÌÀ¸µÇÀÎÓ¿å»º»öÌ³¼¡´±¡Ê79Ç¯Æþ¾Ê¡Ë¡¢°ÂÆ£µ×²Â¸µ·ÐºÑ»º¶È»öÌ³¼¡´±¡Ê83Ç¯µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¡¢ÂçÀÐµÈÉ§¸µ·Ù»ëÁí´Æ¡Ê86Ç¯·Ù»¡Ä£¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢³ÎÄê¾ðÊó¤ÏÌµ¤¤¡£
¼óÁê»öÌ³Èë½ñ´±¤Ï¼çÍ×3¾Ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬Y»á¡¢³°Ì³¾Ê¤ÏT»á¡¢¤½¤·¤Æ·Ð»º¾Ê¤¬K»á¤È¤ß¤ë¡£
¤Ï¤Æ¤µ¤Æ¡¢Àï¸åºÇÇ¯¾¯¡¢44ºÐ¤Î¼óÁê¤¬²æ¤¬¹ñ¤ËËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡ª¡¡´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
