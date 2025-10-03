「批判」とは「吟味する」こと。朱喜哲✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』（講談社現代新書）がついに刊行。人生も、世界も、物語ではない。そう断言する本書はまた、「では、世界とは何なのか？」を探究する冒険の書でもあります。

今回、対談のお相手としてお招きするのは、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』『〈公正（フェアネス）〉を乗りこなす』といったご著作を通じて、他者と生きることの難しさ、そして芳醇な味わいに向き合ってこられた、哲学者の朱喜哲さん。

朱さんがご研究されているローティという哲学者は、主著『偶然性・アイロニー・連帯』のなかで、「アイロニー」、すなわち自分自身を（何度でも）語り直すこと、「再記述」にひらくことを重視しています。

人生を、もっと自由に遊ぶために。誰かと共に語らいながら生きることと、自由であること。両者の関係性を探りあてようとする大胆な対談を、どうぞお楽しみください！

＊本記事は、2025年8月22日に鴨葱書店様にて開催されましたトークイベント「おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために」の一部を抜粋・編集したものです。

狐につままれたような感じです

朱 今回、対談のお相手に呼んでいただきました、哲学者の朱喜哲と申します。

難波さん、まずは『物語化批判の哲学』の刊行、おめでとうございます！ 発売から数週間ですでに4刷、3万部...…！ すごいことですよね。難波さんのなかではヒットの秘訣というか笑 こういうところが響いているのかなという感触はありますか。

難波 ありがとうございます！ 強いていうならば、タイトルにある「物語化」に辛さを感じているいろいろな方に、届いたのかもしれません。

一人称的な話をすると、自分はあまり、物語的なものに乗って生きてはこなかったのですが、大学を出て就職するという友だちも周りにたくさんいました。芸術系の学科に通っていたので、音楽をやっている友だちが多かったのですが、昨日までフルートを吹いていた友だちが、不動産会社で働くための面接を受ける。そのときに物語的な理由を提示するのはたいへんだろうなあと思ったのを覚えています。「なんで人ってこんなに物語が好きなのか」と考えて書いたのが、この『物語化批判の哲学』です。

朱 表紙のコピーワークや企画が、時代の世界観にハマったんですね。

難波 自分は実はまだ、狐につままれたような感じですね。

朱 それは、一番幸せなかたちかもしれないですね。

ちなみに今回対談を行わせていただいているこの鴨葱書店さんは、人文書のセレクトにも定評がありますが、難波さんの『物語化批判の哲学』が置かれている棚のラインが、とてもいいです。 帯に「何者かになりたいは、呪いだ」と書いてある『物語化批判の哲学』のすぐ横に、熊代亨さんの『何者かになりたい』（イースト・プレス）が置いてある笑 ぜひ皆さん、見に来ていただければと思います笑

「批判すること」は「吟味すること」だ！

朱 最初に私がこの本をどう読んだか、感想を言ってもいいですか。この本、パッケージのキャッチーさに対して、けっこう難しい本だなと思いながら読みました。

まず「物語化批判」の「批判」という語の用法について。難波さんは分析美学、私は分析哲学ですから、言葉についての「分析」を手法とする美学と哲学ということで、隣接領域といってもいい学問を専門にしているふたりとして、「批判」という言葉の用法については、ある程度通じる部分と相容れない部分との両方がある。

それを踏まえたうえで、この「物語化批判」における「批判」は、日本語の通俗的な理解としてよく使われるような「非難」「否定」ではなくて、かなり哲学的な意味での「クリティーク Critique」であることに言及しておきたいです。

どういうことか。たとえばカントが『純粋理性批判』と書く場合には、純粋理性を「否定」したり「非難」するというよりは、それをどう「吟味」するか、その可能性をどう考えるかというニュアンスが強い。

この本も、「何者かになりたいは、呪いだ。」「人生は物語ではない」と書いてあるから、物語論を批判しているのかと思いきや……いや、もちろん批判はしているんだけれども、どちらかと言えば、どこにでも入り込んでしまうという物語のある種の「強大さ」を全篇通して「吟味」している。その点で、哲学的意味での「批判」の本なんだなと思いました。

それゆえに、「こっちがよくて、こっちが悪い」というかたちで進んでいく本ではない。まず「物語としての人生」という理解について第１章では扱われて、やむを得ない面と危うい面がそれぞれ指摘される。そのオルタナティブを提示するかたちで「物語から遊びへ」と向かい、遊びについても、ゲーム・パズル・ギャンブル・おもちゃ、という４種類についての可能性と危うさの話が続く。中でも特に印象的なのは、最後の「おもちゃ遊び」についての章。これがやっぱり難波さんにとって、一番大事な遊びなんだなと思わされるし、ポジティブに書かれている。

そのおもちゃ遊びって、本書の中にも書かれているように、全部をぶち壊してしまうような遊びでもある。実はその「遊びっぷり」と、この本の構成が似ているな、とも思ったんです。つまり、本書にはいろいろな道具やアイデアが詰まっていて、「どう遊ぼうか.......」と、遊びへと「掻き立てられる」。だけれども、どこか意図的に「散らかして終わる」ような感じがあるんです。だから、最後の「おもちゃ遊び」の章を読んで「ああなるほど」と思うような読後感でした。

難波 ありがとうございます。まず「批判」についての話から。実は自分は、カントの『純粋理性批判』を読んだことがないんです。

朱 別にいいんじゃないですか笑笑 いや『判断力批判』は読んだほうがいいかもしれないけど笑 美学だし笑

難波 読んだことはないんですが、今のお話を聞く限り、そこで行われている「クリティーク Critique」は、「限界を定める」ということですよね。

物語化することって、面白いし、遊びとしてすごく魅力的です。でも、どこかしらで限界に突き当たるはずだろうなあと。いろいろな高名な哲学者も「物語らしく人生を生きてみよう」「物語的に生きるといいよ」と言う割に、歯止めというものがそうした語りのなかにはない。自分は何に関しても「過ぎたるは及ばざるが如し」と考えているところがあるので、「誰も歯止めをかけていないのなら、ちょっととめたいな」と思って書いてみました。

「物語化」をすべて、「えいっ」と消すのは難しいし、何より、そうやって全て消してしまうのはあまり面白くない。物語化は物語化で、面白い営みだから。その代わり、用法・容量を守って使えたらいいのになあと思うんです。

朱 まさに。この本がしているのは、そういう考え方ですよね。

難波 みんな、物語化の〈遊び〉にどんどんのめり込んでいくんですよね。〈遊び〉のやめどきーー17時になったら帰るとかーーが、人生に備わっていないのが、ふしぎで、怖い。それで、「批判」を大事にしていたんだと思いますね。

朱 なるほどね...！

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版より近刊予定）など。

朱喜哲（ちゅ・ひちょる）｜1985年、大阪府生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。大阪大学文学部卒、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著書に『〈公正フェアネス〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『バザールとクラブ』『人類の会話のための哲学』(よはく舎)、『NHK100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』(NHK出版)など。

