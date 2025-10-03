Åì¥·¥Ê³¤¤Î³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¢¡Ö³°¸òÅªÇÛÎ¸¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë»ñ¸»¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡ª
Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÃæ¹ñ¤¬¹Ô¤¦»ñ¸»³«È¯¤Î¹½Â¤Êª¡Ê2022Ç¯»£±Æ¡¢³°Ì³¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ÊµÜÅÄ ÆØ»Ê¡§¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö2008Ç¯¹ç°Õ¡×
¡¡2025Ç¯8·î¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÅì¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÌý¥¬¥¹ÅÄ³«È¯¤ò½ä¤ê¡¢ÆüÃæÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î³¤°è¤ÇÃæ¹ñ¤¬¿·¤¿¤Ê¹½Â¤Êª¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ê³«È¯¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤Ï8·î25Æü¡¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î»Ü±Ë¡¦¼¡ÀÊ¸ø»È¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ê³«È¯¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2008Ç¯¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ËÁá´ü¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Î¹ç°Õ¤È¤Ï¡ÖÅì¥·¥Ê³¤Ìý¥¬¥¹ÅÄ¶¦Æ±³«È¯¹ç°Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ãæ¹ñÂ¦¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë½Õ¶Ç¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Çò³ò¡Ë¤ËÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ë½¾¤¤¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤¬»ñËÜ»²²Ã¡¢¢ÆüÃæÃæ´ÖÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°ËÌÉô³¤°è¤Ë¶¦Æ±³«È¯¶è°è¤òÀß¤±¤ë¨¡¨¡¤Ê¤É¤ò¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢Î¾¹ñ¤Ç¸«²ò¤¬°Û¤Ê¤ëÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡Ë¤Î¶³¦ÌäÂê¤ÏÃª¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¹ç°Õ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¾òÌóÄù·ë¤Î¸ò¾Ä¤Ï2010Ç¯9·î¡¢Àí³Õ½ôÅçÉÕ¶á¤Ë¤ª¤±¤ë³¤¾åÊÝ°ÂÄ£½ä»ëÁ¥¤ÈÃæ¹ñµùÁ¥¤Î¾×ÆÍ»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬±ä´ü¤òÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±ä´ü¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2018¡¢2019Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î´Ö¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ö2008Ç¯¹ç°Õ¡×¤ÎºÆ³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤¤¤Þ¤À¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖÆüÃæÃæ´ÖÀþ¡×¤ò¼çÄ¥¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÂçÎ¦Ãª¡×¤ò¼çÄ¥
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èµÚ¤ÓÂçÎ¦Ãª¤Ï¶³¦¤¬Ì¤²èÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÆüÃæÃæ´ÖÀþ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¶³¦²èÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæÃæ´ÖÀþ¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃæ¹ñ¤¬°ìÊýÅª¤Ê³«È¯¹Ô°Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÖÆüÃæÃæ´ÖÀþ¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«¹ñ¤ÎEEZ¤Ï²ÆìËÜÅç¤Î¤¹¤°À¾¡Ê²Æì¥È¥é¥Õ¡¦ÂçÎ¦Ãª¡Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃæ´ÖÀþ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ±è´ß¤«¤é±ä¤Ó¤¿ÂçÎ¦Ãª¤Ï²Æì¤ÎÀ¾Â¦¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°è¤ËÃæ¹ñ¤Î¸¢±×¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¤Î¡È¼«Á³±äÄ¹ÏÀ¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼þÊÕ¹ñ¤ÎÍø³²¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈùÌ¯¤Ê³¤°è¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢200¥«¥¤¥ê¤Ï¼çÄ¥¤»¤º¡¢¸ø¼°¤Ë¤Ï¸ø³¤¤È¤ß¤Ê¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀøºßÅª¤ÊÃæ´ÖÀþ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¿å°èÆâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë½ô¸¢Íø¤Î¤¦¤Áµù¶È¸¢¤Î¤ß¤Î¼ç¸¢¤òÀë¸À¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÅµ¡§³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÖÅì¥·¥Ê³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Î³¤¡×¤ò´ûÀ®»ö¼Â²½¤¹¤ëÁÀ¤¤
¡¡³°Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌý¥¬¥¹ÅÄ¤òºÎ·¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½Â¤Êª¤¬ÆüÃæÎ¾¹ñ¤ÎÃæ´ÖÀþ¤Ë¶á¤¤ÈùÌ¯¤Ê³¤°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ãæ´ÖÀþ¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×21´ð¤Î¹½Â¤Êª¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¤¢¤¨¤ÆÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤Ç¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ëÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò´ûÀ®»ö¼Â²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Åì¥·¥Ê³¤¤ò¼«¹ñ¤Î·ÐºÑ¿å°è¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÃå¡¹¤È»ñ¸»³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅì¥·¥Ê³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Î³¤¡×¤È´ûÀ®»ö¼Â²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï2023Ç¯11·î¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ò´É³í¤¹¤ë»ÊÎáÉô¤ò»ë»¡¤·¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¡¢¡ÖÎõÅÚ¼°Åµ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½¬»á¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡¢ÆüÃæÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤Ëºî¶ÈÁ¥¡Ê³¤ÍÎ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²ÍÂæ2´ð¡¢°ÜÆ°¼°·¡ºïÁõÃÖ1´ð¡Ò´ªÃµ8¹æ¡Ó¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì³¤°è¤Ç¤ÏÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥óÁ¥¤¬ºî¶È¤·¡¢²«¿§¤¤¹½Â¤Êª¤ÎÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¡¢2015Ç¯7·î22Æü¤«¤éÈ¯½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¹Ò¹Ô·ÙÊó¡ÖÅì¥·¥Ê³¤¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²ÍÂæÅùÂ¸ºß¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤ÎÁ¥Çõ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¤Î´Ý¤¤ÃÏÅÀ¤¬·úÀßÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹½Â¤Êª¡£ºÙ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ö³¤ÄìÀþÉßÀßºî¶È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤°è¤Ç¡¢»ñ¸»³«È¯¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¡Ê½ÐÅµ¡§³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤è¤ê¡Ë
Ãæ¹ñ¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹»ö¶È¤ËÆüËÜ¤¬Í»»ñ¤¹¤ë¤â¡Ä
¡¡Ãæ¹ñ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤Î³¤ÄìÃµºº¤ËËÜ³ÊÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤ÇÀÐÌýËäÂ¢¤¬ÍË¾»ë¤µ¤ì¡¢80Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ»î·¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯8·î¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÃæ¹ñ¤¬Å·Á³¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÉßÀß¤·¤¿»ö¶È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¡¦µìÆüËÜÍ¢½ÐÆþ¶ä¹Ô¡Ê¸½ºß¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¡Ë¤¬1²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó125²¯±ß¡Ë¤òÍ»»ñ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¾å³¤¤ÈÅì¥·¥Ê³¤¾å¤Î¡ÖÊ¿¸Ð¡×¤ÎÌó420km¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍ»»ñ¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î»ñ¸»¿¯¿©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ·×²è¤Î¾È²ñ¤Ê¤É¡¢Âß¤·ÉÕ¤±Â¦¤È¤·¤Æ¤Î»ö¼Â³ÎÇ§ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¸»³«È¯¤¬ÌäÂê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯8·î¡¢¡Ö½Õ¶ÇÌý¥¬¥¹ÅÄ¡×¤ÎÀ¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·úÀß¹©»ö¤ÎÃå¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬ÆüÃæÃæ´ÖÀþ¤«¤é¤ï¤º¤«5km¤·¤«Ãæ¹ñÂ¦¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Î³¤Äì»ñ¸»Ãµºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½Õ¶Ç¡×¡ÖÃÇ¶¶¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Æï¡Ë¡×¤Î2¥«½ê¤ÎÌý¥¬¥¹ÅÄ¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´ÖÀþ¤«¤é5km¤Îµ÷Î¥¤ÇÆüËÜÂ¦»ñ¸»¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ë¡È¥¹¥È¥í¡¼¸ú²Ì¡É¤Î²ÄÇ½À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö½Õ¶ÇÌý¥¬¥¹ÅÄ¡×¤ÎºÎ·¡Ìý¤â¡¢É´¿ô½½kmÎ¥¤ì¤¿¡ÖÊ¿¸Ð¡×¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¾å³¤¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤Î¡ÖÊ¿¸ÐÌý¥¬¥¹ÅÄ¡×¤ò¾å³¤¡¦±ºÅìÃÏ¶è¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Ä¹375km¤ò¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÃº¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤òÅ·Á³¥¬¥¹¤ËÅ¾´¹¤·¡¢Âçµ¤±øÀ÷ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É¬Í×»ñ¶â¤Ï¡¢·×²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñºÝ¶âÍ»µ¡´Ø¡Ë¤È¤Î1²¯3000Ëü¥É¥ë¤Î¶¨Ä´Í»»ñ¤Ë¤è¤êÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¡£
1992Ç¯¤ËÅ·Á³¥¬¥¹»î·¡¤ËÀ®¸ù¡¢Åì¥·¥Ê³¤¿Ê½ÐËÜ³Ê²½¤Ø
¡¡Ãæ¹ñ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÃµºº¡¦³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤é¤À¡£1983Ç¯¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÖÊ¿¸ÐÌý¥¬¥¹ÅÄ¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢1998Ç¯¤ËÀ¸»º¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£1992Ç¯6·î¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¹Âç¤ÊÀÐÌý¹Û¶è¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡1992Ç¯11·î19ÆüÉÕ¤Î¾å³¤»æ¡Ø²òÊüÆüÊó¡Ù¤Ï¡¢¾å³¤ÆîÅì²¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤Ç»ñ¸»Ãµºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾å³¤³¤ÍÎÃÏ¼ÁÄ´ºº¶É½êÂ°¤Î¥ê¥°¡Ê»î·¡ÍÑ¤Î³¤¾å´ðÃÏ¡Ë¡Ö´ªÃµ3¹æ¡×¤¬¾¦¶ÈÀ¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÅª¤ÊÅ·Á³¥¬¥¹¤Î»î·¡¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö´ªÃµ3¹æ¡×¤ÏÃæ¹ñ¡¦¹ñÌ³±¡ÃÏ¼Á¹Û»ºÉô¾å³¤ÃÏ¼ÁÄ´ºº¶É¤Î´É³í²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢È¾¤ÐÀø¿å¼°¤Î·¡ºï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¡¢1984Ç¯¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤ÎÀÐÌýÃµºººî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè8ËÜ¤ÎÌý°æ¤ò»î·¡¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀÐÌý·¡ºïÀßÈ÷¡Ê¥ê¥°¡Ë¡Ö´ªÃµ3¹æ¡×¡Ê2020Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡Ö´ªÃµ3¹æ¡×¤Ë¤è¤ë¤³¤Î»î·¡¤Ï¡¢¾å³¤¤ÎÆîÅìÌó420km¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤Ç¡¢1992Ç¯11·î18Æü¸áÁ°9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±10»þ¡Ë¤«¤éÌó10»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢»î·¡ÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥×¤«¤éÊ®¤¾å¤²¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤Ç10m°Ê¾å¤â¤Î±ê¤¬³¤¾å¤ò¾È¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿¸Ð5¹æ°æ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿»î·¡ÃÏÅÀ¤Ï¡¢¿å¿¼93m¤Î³¤Äì¤Ë¥ê¥°¤òÀßÃÖ¡¢1992Ç¯7·î4Æü¤«¤é9·î23Æü¤Ë¤«¤±°æ¸Í¤Î·¡ºï¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£°æ¸Í¤Î¿¼¤µ¤Ï3700m¤¢¤Þ¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î·¡¤Ç¡¢¸ü¤µ196m¤Î¥¬¥¹ÁØ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊ¿¸ÐÌý¥¬¥¹ÅÄ¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¹â¤µ120m¡¢½Å¤µ8000¥È¥ó¤Ç¡¢¾å³¤ÀÐÌýÅ·Á³¥¬¥¹¸ø»Ê¤¬1995Ç¯¤ËÀß·×¤ËÃå¼ê¤·¡¢1996Ç¯7·î¤Ë¹ñºÝÆþ»¥¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ¤Î¸½Âå½Å¹©¶È¤¬Íî»¥¤·¡¢1997Ç¯3·î¤ËÃå¹©¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¤ÏÁÈÎ©¹©Ë¡¤Î¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯4·î21Æü¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç´°À®¤·¤¿¡£ºî¶È°÷90¿Í¤¬µï½»¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤ä¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¡×¤ò5¥«Ç¯·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï1992Ç¯1·î¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÀÐÌý³«È¯¤òÂè8¼¡5¥«Ç¯·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢Æ±Ç¯2·î¤Ë¹ñÆâË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎÎ³¤Ë¡¡×¤òÀ©Äê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ë¡¤Ï¡¢Àí³Õ½ôÅç¤ò´Þ¤à²«³¤¡¢Åì¥·¥Ê³¤¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Î´É³í²¼¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤Î¡ÖÎÎ³¤Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¤ËË¡Åªº¬µò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡2011Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè12¼¡5¥«Ç¯·×²è¡Ê2011¡Á2015 Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¡£¤³¤Î5¥«Ç¯·×²è¤Ç¤Ï¡Ö³¤ÍÎÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤òºöÄê¡¦¼Â»Ü¤·¡¢³¤ÍÎ³«È¯¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢Áí¹çÅª¤Ê´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ëÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹´ü·×²è¤Î¤â¤È¤Ç³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Åì¥·¥Ê³¤¤ÎÆüÃæÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤ÇÃæ¹ñ¤¬·úÀß¤¹¤ëÅ·Á³¥¬¥¹ÅÄ¤ÎºÎ·¡´ØÏ¢»ÜÀß¡Ê±¦²¼¡Ë¡£¾å¤ÏÂç·¿³¤¾å¥¯¥ì¡¼¥óÁ¥¡Ê2013Ç¯7·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
ÆîÄ»Åç¤òÅì¥·¥Ê³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÆîÄ»Åç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¼þÊÕ¤Î³¤°è¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ø³¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ê´õ¾¯¶âÂ°¡Ë¤ò´Þ¤à¹ÛÊª¤ÎÄ´ºº¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¹ñÍ´ë¶È¡ÖËÌµþÀè¶î¹âµ»½Ñ³«È¯Í¸ÂÀÕÇ¤¸ø»Ê¡×¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆîÄ»Åç²¤Î¸ø³¤¤Ë¤¢¤ë¿å¿¼5000mÄ¶¤Î¿¼³¤Äì¤Ç¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ò´Þ¤àµå¾õ¤Î´äÀÐ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ó¥Î¥¸¥å¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥ó¥¬¥óÃÄ²ô¡Ë¡×¤òºÇÂç7500¥È¥óºÎ¹Û¤¹¤ë»î¸³¤òº£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ³¤Äìµ¡¹½¡ÊISA¡§ËÜÉô¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¿¼³¤Äì¤Î¹ÛÊª»ñ¸»´ÉÍý¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖËÌµþÀè¶î¡×¤Ï2019Ç¯¤ËÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ¤ÎEEZ¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¸ø³¤¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ó¥Î¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥È¡×¤Î¹Û¶è¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡ö2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¹ñºÝ³¤Äìµ¡¹½¤ËÃµºº¸¢¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢2014Ç¯1·î¤Ë¹ñºÝ³¤Äìµ¡¹½¤È¤Î´Ö¤Ç°Ê¸å15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¤³¦¤ÇºÇ½é¤ÎÃµºº·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎEEZ¶áËµ¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¡Ê¿¼³¤¤ÎÅ¥¼Á¤ÎÂÏÀÑÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ñ¸»¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÄ´ºº¤òÀºÎÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥á¥¿¥ë¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤·¤Æ¡Ö³¤ÍÎ¶¯¹ñ¡×·úÀß¤ò·Ç¤²¡¢³¤ÍÎ¸¢±×¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï»ñ¸»³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¿ÆÃæµÄ°÷¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¡ÖÍ§¹¥´Ø·¸¡×¤Î°Ý»ý¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Á°½Ò¤·¤¿ÆîÄ»Åç¤Ê¤É¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»öÂÖ¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÃæ¹ñ¤Î¹½Â¤Êª¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¡Ê½ÐÅµ¡§³°Ì³¾Ê¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
É®¼Ô¡§µÜÅÄ ÆØ»Ê