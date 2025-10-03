「そりゃ天下も取るわけだ」…69歳で川泳ぎもした徳川家康の驚異的な健康エピソード
「志」「楽しむ運動」「早期発見」という、現代のリーダーにも通じる3つの健康の心得
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。
驚異の古稀、家康の健康伝説
徳川家康は、健康管理により、晩年になっても健康そのものだったそうです。
69歳のときに釣りに出かけた際、なんと川泳ぎしたという記録があるのですから驚きです。
弱い度数の老眼鏡（日本初の洋式眼鏡）は使っていましたが、視力も聴力も晩年までしっかりしていました。
天下取りを支えた強靭な肉体
当時としては老齢の59歳にして、関ヶ原の戦いに勝利を収めて天下をとり、江戸幕府を創設。最晩年には最大の懸念だった豊臣家を大坂の陣で滅亡させて、その翌年、すべてを成し遂げて満足したかのように75歳の人生に幕を閉じたのです。
徳川家康の健康管理から、とくにリーダーが健康であり続けるために必要なことについて考えてみましょう。
第一の心得：志こそが最強の良薬
第一に、長い時間をかけてでも、達成したい目標を掲げることです。
目標があるからこそ人生に張り合いが出てくるものです。また、目標があれば、その実現までは元気でいないといけないとも思えます。
目標は人それぞれ、仕事のことでもプライベートのことでも、なんでもアリだと思いますが、できればワクワクできるもので、少し頑張りながら追い続けられるものだといいです。
秀吉を超えた「生きる」という執念
家康自身は天下人となり、平和な社会を実現することが目標だったと考えられます。
実際、家康は62歳で亡くなった秀吉以上に長生きできたからこそ、天下人となれたともいえます。
目標のために嗜好を断つ、覚悟の健康管理
ある地方の年商100億円規模の住宅メーカーの社長は、全国展開を目標としたときから、大好きだった酒を一滴も飲まなくなりました。
当時50代半ばだったその社長は、全国展開という目標を成し遂げるまでは、絶対に倒れるわけにいかないと考えたそうです。
その後、全国展開を進めることができ、70代半ばの現在も元気に陣頭指揮をとっています。