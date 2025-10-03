¹â»ÔÁáÉÄ¤¬±Ô¤¤¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Î·ï¤ÏÁ°²óÅÜ¤é¤ì¤Æ⋯¡×¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡×À¯¼£²òÀâ¼Ô¡¦¼Ä¸¶Ê¸Ìé¤¬Ç÷¤ë¡ª
¤¿¤«¤¤¤Á¡¦¤µ¤Ê¤¨¡¿'61Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢'93Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆàÎÉ¸©Á´¸©¶è¤«¤é½éÅöÁª¡£¼«Í³ÅÞ¡¢¼«Í³²þ³×Ï¢¹ç¡¢¿·¿ÊÅÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢'96Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþÅÞ¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿
¤·¤Î¤Ï¤é¡¦¤Õ¤ß¤ä¡¿'47Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£'71Ç¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±¼ÒÀ¯¼£Éô¼¡Ä¹¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ²òÀâ°Ñ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢À¯¼£²òÀâ¼Ô¡£¡Ö¼Ä¸¶Ê¸Ìé¤ÎÄ¾·â¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½Î¡×¼çºË¡Ê½ÎÄ¹¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É
ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¡©
¼Ä¸¶¡§7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¹â»Ô¡§ÀµÄ¾¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Ä¸¶¡§°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤È¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¥³¥¢¤ÊÊÝ¼éÁØ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¡¢¿·¶½À¯ÅÞ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¡§¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¹â»Ô¡§Á°²ó¤Ï¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§º£¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹â»Ô¡§ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»²ÇÒ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¹â»Ô¡§»ä¤Ï¤º¤Ã¤È»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÜÍè¡¢°ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢³°¸òÌäÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¼Ä¸¶¡§¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³°¸òÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¡§°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¸µÁíÍý¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑ´Ø·¸¤âÂç»ö¤À¤·¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂÐÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÉ¼¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇË¡²þÀµ¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁêÅö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£µîÇ¯¡¢´ßÅÄÁíºÛ¤¬¼«¤éÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÂà¿Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯½Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Î¸ø¼¨ÆüÄ¾Á°¤ËÅö»þ¤Î¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡ËÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬½èÊ¬¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â»Ô¡§µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤â¡¢ÇÉÈ¶¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤¿¤ª¥«¥Í¤ò¤Þ¤¿ÇÉÈ¶¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢Ìá¤·¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»ä¤ÎÁªÂÐ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐÀî¾¼À¯¤µ¤ó¤ÏÌµÇÉÈ¶¤Ç¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤ËÍîÁª¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶¡§Î©·û¤ä°Ý¿·¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¡§»ä¤¬ÁíÌ³Âç¿Ã¤Î¤È¤¤ËºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËË¡¿Í¤Ë¤âÀ¯¼£³èÆ°¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÆ°¤«¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¸¥¶â¤Ï¸ýºÂ¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë¤·¤ÆÆ©ÌÀ²½¤¹¤ë¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤È¹â»Ô»á¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×
¼Ä¸¶¡§¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»²±¡Áª¤ÎÁí³çÊ¸½ñ¤Ë¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¡£·ë¶É¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¡§Ê¸½ñ¤Ï¼¹¹ÔÉô¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À»ä¤ÏÃæÁªµó¶èÀ©¤ËÌá¤¹¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¼ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÃæÁªµó¶èÀ©¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÅÞ¤Î¸øÇ§¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿·¿Í¤¬Ìµ½êÂ°¤ÇÀï¤¨¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¼«Í³¤ËÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÁªµó¶è¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÅöÁª¤Ç¤¤ë¡£
¾®Áªµó¶èÀ©¤Ç¤ÏÁªµó¶è¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¡£¿·¿Í¤â½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£
¼Ä¸¶¡§¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏ«Æ¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤ËÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸½¿¦¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢³ÆÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀö¤¤Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¸øÊç¤ÈÍ½È÷Áª¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¹Ô¤¤¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¹â»Ô¡§¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë½ÉÂê¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§°åÎÅÊø²õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£º£¤äÉÂ±¡¤Î7¡Á8³ä¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Î3¡Á4³ä¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£¡Ö2040Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Î¾¾ËÜµÈÏº²ñÄ¹¤â·î´©»ï¤Î»ä¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê´íµ¡´¶¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¡§¿ÇÎÅÊó½·¤ä²ð¸îÊó½·¤¬¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤¹¤°¤ËÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ä¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ËÉ°åÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤¦¤·¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï²ñ¹ç¤ò¤¢¤Þ¤ê¤»¤º¡¢»Å»ö¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤âÁíÍý¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¯¼£Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£'12Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¡¢À¶ÏÂ²ñ¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿Ä®Â¼¿®¹§¤µ¤ó¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸À¶ÏÂ²ñ¤«¤é°ÂÇÜ¤µ¤ó¤â½ÐÇÏ¤·¤Æ¡¢ÇÉÈ¶Æâ¤ËµµÎö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÇÜ»á¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË»á¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×
¹â»Ô¡§»ä¤âÀ¶ÏÂ²ñ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñÄ¹¤ÎÄ®Â¼¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÇÉÈ¶¤òÈ´¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¡¢Ä®Â¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆó½½¿ôÉ¼¤ÎµÄ°÷É¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Áªµó¤ÎÅÓÃæ¡¢Ä®Â¼¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤ÇÅêÉ¼Á°Æü¡¢ÉÂ¼¼¤ÎÄ®Â¼¤µ¤ó¤«¤é»ä¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯ÀÐÇË¤È°ÂÇÜ¤ÎÀï¤¤¤À¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë²¶¤ÎÉ¼¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤¿¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¡ÖÆ±¤¸ÇÉÈ¶¤ÎÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö°ÂÇÜ¤À¤±¤Ïµö¤»¤ó¡£²¶¤¬ÇÉÈ¶²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸ÇÉÈ¶¤«¤é¸å½Ð¤·¤Ç½Ð¤Æ¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÀÐÇË¤È¤ÏÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¤ï¤º¤«19É¼º¹¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ä¸¶¡§¸å¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä®Â¼¤È¤Ï¥á¥·¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¹â»Ô¡§ºÇ¶á¤Ï°û¤ß²ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼Ä¸¶¡§Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤È°ã¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¹â»Ô¡§·ÐºÑÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ä¸¶¡§ÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»°ÅÙ¤¢¤ë¤È¤â¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¥º¥Ð¥ê¾¡»»¤Ï¡©
¹â»Ô¡§¡Ê¼Ä¸¶»á¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¡Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡ª
¼Ä¸¶¡§ÁêÅö´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
