【絓秀実著『一歩前進、二歩後退』試し読み】小説家・大江健三郎─その天皇制と戦後民主主義

少年小説から青春小説へ

大江健三郎には「父」がいない。そして、あるいは大江健三郎は、自らが「父」になろうとしない。実父が一九四四年に亡くなったという年譜的事実をこえて、小説作品に徴してのことである。このことは、大江における「狂気」と密接に関係している。

自伝的な長編小説と目されてもいる初期の『遅れてきた青年』（一九六二年）では、その話者「わたし」の父親は、すでに死んでいる。一九四五年八月の敗戦によってもはや戦争に行くことがかなわず、「なにもかにも、もう遅い」（太字原文）と、愛国的な小国民だった「わたし」は思う。父親は、生前、「みんな戦争に行き、みんな兵士になる！」と扇動していたが、自身は戦争に行かないばかりか、敗戦を前にして死んでしまったのだ。

「芽むしり仔撃ち」（一九五八年）を中編小説と見なすなら、最初の長編となる『われらの時代』（一九五九年）における「南靖男」と「滋」の兄弟の両親も戦時中に死んでおり、彼らは伯父に育てられた。高校時代からの友人で、後に義兄となる伊丹十三をモデルにしたと言われる『日常生活の冒険』（一九六四年）の「斎木犀吉」にも父親はいない（一九四六年に父・伊丹万作を亡くした伊丹十三の伝記的事実に照らしてもそうであるわけだが）。もちろん、斎木犀吉の事績を語る小説家の話者「ぼく」にも父親はいない。

このような父親の不在は、最初期の、今なお傑作との評価が高い「飼育」（一九五八年）や「芽むしり仔撃ち」によって代表される、「牧歌的な少年たちの作家」（大江「《われらの時代》とぼく自身」一九六三年）の時代の作品において準備されていた。

「飼育」や「芽むしり仔撃ち」における、戦時下の地方山村を舞台にした想像的なユートピアにおいては、父親は存在していても、それは「現実生活」へと誘なおうとする父親ではない。つまり、兵士になれと扇動するような父ではない。彼は逆に子供たちを、子供たちだけの想像的な世界に押し込めるのである。「芽むしり仔撃ち」では、空襲が激化している戦争末期、感化院に入れられている「僕」のもとに、弟を連れて父親が訪れる。感化院から出してくれるのではないかと「僕は歓喜におそわれた」、「しかし父は、弟を疎開するための土地を探しあぐねて、そのあげく感化院の集団疎開に弟を便乗させることを考えついたというわけだった」。

「飼育」はさらに図式的である。飛行機が墜落して村の捕虜となった米軍黒人兵と子供たちとの閉ざされたユートピア──「黒人兵は猟犬や子供たちや樹々と同じように、村の生活の一つの成分になろうとしていた」──は、父が、「僕」の指と一緒に、黒人兵の頭を鉈で叩き割って殺害することで終わる。少年「僕」の叩き潰された指が、父の「否」による去勢を含意していることは見やすい。念入りにも、そのことによって「僕は子供ではない」という「啓示」をえたとさえ記されている。そして、「飼育」や「芽むしり仔撃ち」以降の大江は、「反・牧歌的な現実生活の作家になることを望んだ」（「《われらの時代》とぼく自身」）が、その時、父がいない事態に直面してしまうのである。

「見るまえに跳べ」（一九五八年）あるいは『われらの時代』以降の「現実生活」を描いたとされる初期の大江作品が、戦後の経済復興をとげつつあった都会へと舞台を移し、一種の青春小説として書かれるに及んで、堕胎（「見るまえに跳べ」）や出産（『われらの時代』）の問題がせりあがり、それと並行して、父親の不在と相即する「狂気」という問題が、いやおうなく浮上する。『遅れてきた青年』という小説は、回復期にあるらしい「狂人」の手記として書かれていると、最後に明かされる。そのことと呼応して、『万延元年のフットボール』（一九六七年）や、その後の『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』（一九六九年）に収められた幾つかの作品においても、回顧的に呼び出された不在の父親と、大江自身を想起させる主人公たちの狂気とは、まぎれもなく相補的なのである。その狂気は、レイプ、近親相姦、同性愛などの性的「倒錯」、アルコール中毒、暴力、スカトロジー等々の「反道徳的」ともいうべき行為として繰り返され、恥辱と恍惚に彩られて表現されることになるだろう。狂気には分類されえないだろう「姦通」──しかし、それもまた父の「否」＝「法」からの「反道徳的」逸脱ではある──も、頻出する。

大江的な登場人物たちが、法的にではあれブルジョワ道徳的にではあれ、禁じられている享楽を、概してあっけらかんと踏み破って実行する存在であることは、まぎれもない（とりあえず、法的「否」と道徳的「否」を等値としておく）。大江作品における「姦通」は、「否」＝法が欠如しているがゆえに、「罪」の意識がほとんど不在である。『日常生活の冒険』において、小説家の話者「ぼく」の父親の代理をしているかのごとき「お祖父」は、「父の名」（＝家系）を語りながらも「否」（＝法）を語りはしない。「あれ（「ぼく」のこと──引用者注）はもう三冊も本を書いたが、小説家の職業が、うちの家系の、旅に出るほうの血か、家にのこって道を眺めているほうの血か、どちらの血のための職業かわかっていないようだった」と言うばかりである。そして、やはり父を欠き、「ぼく」の「お祖父」を尊敬する斎木犀吉も、「否」の不在ゆえに「自由」を標榜し、モラリスト（あるいはフィロソファー）を自称するのだ。祖父が告げる一つの家系内における二種類の系譜は、『万延元年のフットボール』の二人の主人公である「蜜三郎」と「鷹四」で顕在化していくだろう。

大江作品に頻出する「悔恨」や「恥辱」といった感性は、目に見えぬ他者からの眼差しを意識した時に覚えるものである。それは、後にも詳しく論じる「セヴンティーン」二部作の主人公の少年のオナニズムにおいて典型的に表現されているが、そこに『存在と無』のサルトルからの「影響」を見るのは容易だろう。そのように眼差す他者は、一般的には「父の名」＝否と言う道徳であり法である。しかし、そのような「否」をこえてある狂気こそが、大江においては問題なのである。

一見相矛盾する二つの立場の肯定

便宜上、「遅れてきた青年」という、それが一九五〇年代中葉から一九六〇年代半ばまでの大江の──「戦後世代の代表者」という名声を確立しつつあった時期の──自己規定に即して言えば、それは、「宏大な共生感」をもたらしてくれたと思われた、そのために死にうる規範的な国家が崩壊してしまい、戦争に「遅れた」というだけではない。同時に、一九四四年（あるいは、一九四五年とされることもある）までは存在し、突然の死で不在となった、父からの「遅れ」をも意味していた。後年の中編のタイトルに倣えば、それは、「父よ、あなたはどこへ行くのか？」とつぶやく後発者のことである。

このような感覚は、別段、大江にのみ固有のものではない。ある時期までは大江の同伴者であった江藤淳の名前をあげるまでもなく、戦後の日本で「国民的」に共有されていた感性だろう。しかし、その場合に、父は不在なのではなく、衰弱した父として把握されている。

『江藤淳と大江健三郎──戦後日本の政治と文学』（二〇一五年）の小谷野敦が指摘するように、江藤の著作において、圧倒的な記憶としてある母親に比して父親の記述は希薄だが、『成熟と喪失──猜讚瓩諒壊』（一九六七年）や『一族再会〈第一部〉』（一九七三年）などで言われているように、父親は敗戦後も生き延びながら、しかし影が薄い存在なのだ。大江の場合、その父なるものの不在を呪詛するごとく描きながら、同時に、他方では、その不在（あるいは、ほとんど不在を意味するまでの衰弱）を受け入れようとする思想であるかに見える「戦後民主主義」──言うまでもなく、これもまた「国民的」に共有されていた──をあえて肯定する政治的立場を、おおむね一九六〇年代以降、主にエッセイを通じて表明しつづけた。そこに、彼を「戦後世代の代表者」とした理由があろう。一見相矛盾するこの二つの立場を共に肯定するものこそ、小説家・大江の「狂気」なのである。

「飼育」や「芽むしり仔撃ち」といった大江初期作品の礼賛者であった江藤淳が、『われらの時代』以降の大江については懐疑と否定に転じ、『万延元年のフットボール』にいたって決定的な対立者となったことは、文学史上のエピソードとして、しばしば語られてきた。対立の理由としては、一九六〇年の安保闘争の評価をめぐる政治的な立場の違いの顕在化も引き合いに出される。しかし、そこに「性的人間」（一九六三年）への江藤の評価──決して肯定しているわけではないにしろ、深く理解しようとしている──を置いてみると、やや違った側面が見えてくる。

大江と江藤の二人の責任編集として一九六五年に刊行が開始された文学全集シリーズ「われらの文学」の第一回配本は『大江健三郎』（第一八巻）であり、「解説」は江藤が担当した（「自己回復と自己処罰──『性的人間』をめぐって」）。その解説で江藤は、ホモセクシャルの痴漢常習者で、逮捕されることによってアイデンティティの回復を望む主人公「Ｊ」の「自己処罰」への欲求を子細に分析した。しかも江藤は、「性的人間」だけでなく、「セヴンティーン」（一九六一年）や『叫び声』（一九六三年）も、「性的人間」にいたる過渡として、「自己処罰」の系譜に位置づける。江藤は、そこに大江にとっての「否」と言う父の不在（江藤にとっては衰弱）を代替するものとして、「自己処罰」を見ていると言える。この場合、それは「道徳的」というよりは「倫理的」な態度と言えるだろう。

「セヴンティーン」の主人公「おれ」の父親が「アメリカ風の自由主義者」であるのと同じく、「性的人間」の主人公Ｊに父親はいるが、大実業家の寛容な父であり、Ｊの放縦な生活を援助するばかりか、その生活が行き詰まると、自分の秘書のポストを用意し、安全な生活への道を提案する。それは、江藤的な意味で衰弱した父だと言えようが、その父親は子供たちに何の影響力も行使しえない。小説「性的人間」について、江藤はＪを「JAPAN」と、わがことのように読んだのだ。

以上のように、大江の作品系列のなかでは、「セヴンティーン」や「性的人間」には、例外的と言ってよいが、衰弱した父親が存在する。しかし、大江の主線は、あくまで父親の欠如、あるいは欠如としての父なのである。父親の「不在」と「衰弱」の差異が、大江と江藤という二人のその後の乖離を決定的なものにし、江藤を『成熟と喪失』の執筆におもむかせたと言える。そこで論じられた対象は、大江ではなく「第三の新人」の作家たちであった。大江の「自己処罰」を指摘する江藤にとっての問題は、衰弱した父のもとであっても「自己回復」を果たすことだが、大江が同じアメリカ社会学風の言葉を小説内で使っても、自我理想としては、父は斥けられるほかないものなのである（明治期の海軍中将であった祖父が江藤にとっての「父」として理想化されることは知られている）。

江藤が「自己回復と自己処罰」を書いた前年の大江の長編『個人的な体験』（一九六四年）には、もはや父はおらず、続く『万延元年のフットボール』でも、自己処罰とidentityの回復という社会学風のモティベーションを主人公の一人（根所鷹四）は高唱するが、それは、狂気に彩られ、死に帰結する。現在の鷹四にも父親は存在しないのだ。

シュレーバーのように

大江に独特なのは、その父親の欠如が、狂気として表現されることである。「自伝的に記述されたパラノイア（妄想性痴呆）の一症例に関する精神分析的考察」のフロイトが論じた──後に、それをうけて『精神病』などのラカンも論じるところの──シュレーバー控訴院議長のように、である。フロイトは、そのシュレーバー論でシュレーバーにおける父親の不在に繰り返し言及している。ラカンは、それを「父の名（否）」（＝法）の排除と定式化した（ラカンのそれについては、近年では、松本卓也『人はみな妄想する』二〇一五年、のコンパクトな論述などがある）。「狂人」の手記たる『遅れてきた青年』が、シュレーバーの『回想録』を意識して書かれたかどうかは不明であるにしても、本稿の主要な対象として取りあげる、主に一九八〇年頃までの大江作品のみならず、本稿では概して論じる対象としない、それ以降の大江作品を読むためにも、参照されるべきであろう。

崩壊に瀕した世界を救済するために女となり、神の子（「新しい人」！）を処女懐胎しようとするシュレーバーの、終末論とも結びつく宗教的な「妄想」は、『新しい人よ眼ざめよ』（一九八三年）、『燃え上がる緑の木』三部作（一九九三〜九五年）、『宙返り』（一九九九年）等々といったスピリチュアルな作品とも、決して無縁ではないはずである。ちなみに、フロイトはシュレーバーのそうした宗教的妄想を、当時はまだ決裂していなかったカール・グスタフ・ユングの理論と結びつけてもいた。

大江は、しばしば、自分の作品が、「壊」すという字と「懐」かしいという字の字面の類似性に導かれていると言っている（加賀乙彦との対談「現代文明を風刺する」一九七九年、など）。大江には、「壊す人」なる民俗学的キャラクターが存在し、『懐かしい年への手紙』（一九八七年）という作品も存在するのだから、そのことは容易に見て取れる。それは、シュレーバーがユング的な読解を許すことともかかわっているだろう。本稿は、主に、「壊す」側面にウエイトを置く。

