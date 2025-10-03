【1か月予報】北海道は急に寒くなる時期も
夏以降全国的な高温傾向が続いていましたが、北日本では寒気の影響を受ける時期があるでしょう。特に北海道では、10月中旬に気温が平年より低くなると予想され、急に寒くなった印象を受けそうです。一方で、東日本や西日本の高温傾向は続きそうです。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北日本日本海側では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、10月31日頃にかけて、例年同様に晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
北海道の気温は、10月4日から10日頃にかけて「平年より高い」でしょう。10月11日から17日頃にかけては、一転して「平年より低い」見込みです。10月18日から31日頃にかけては「ほぼ平年並み」となりそうです。東北の気温は、10月4日から10日頃にかけて「平年より高い」でしょう。10月11日から17日頃にかけても「平年より高い」見込みです。10月18日から31日頃にかけては「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道は「ほぼ平年並み」でしょう。東北では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
10/4〜11/3
札幌12.4℃〜19.0℃
青森14.7℃〜20.8℃
仙台16.7℃〜21.9℃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北陸では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多くなりそうです。東海では10月31日頃にかけて、例年と同様に晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
10月4日から17日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
10/4〜11/3
新潟17.1℃〜22.9℃
東京19.1℃〜24.0℃
名古屋19.8℃〜25.5℃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。近畿北部・中国・九州北部では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少なくなりそうです。近畿中南部・四国・九州南部では、10月31日頃にかけて、例年同様に晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
10月4日から17日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国で「ほぼ平年並み」でしょう。九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
10/4〜11/3
大阪20.4℃〜25.9℃
広島20.2℃〜25.9℃
高知21.8℃〜26.8℃
福岡20.6℃〜25.7℃
鹿児島22.8℃〜27.7℃
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄の天気は、数日の周期で変化するでしょう。10月4日から10日頃にかけては、高気圧に覆われやすく、例年よりも晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
10月4日から17日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
10/4〜11/3
名瀬24.9℃〜28.6℃
那覇26.4℃〜29.4℃
■1か月予報（10月4日から11月3日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本:20%・40%・40%
東日本:10%・20%・70%
西日本:10%・10%・80%
奄美・沖縄:10%・10%・80%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30%・30%・40%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:20%・40%・40%
東日本（太平洋側）:30%・40%・30%
西日本（日本海側）:30%・30%・40%
西日本（太平洋側）:30%・30%・40%
奄美・沖縄 :20%・40%・40%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・40%・20%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:40%・30%・30%
西日本（日本海側）:40%・30%・30%
西日本（太平洋側）:40%・30%・30%
奄美・沖縄 :30%・40%・30%