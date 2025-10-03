夏以降全国的な高温傾向が続いていましたが、北日本では寒気の影響を受ける時期があるでしょう。特に北海道では、10月中旬に気温が平年より低くなると予想され、急に寒くなった印象を受けそうです。一方で、東日本や西日本の高温傾向は続きそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北日本日本海側では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、10月31日頃にかけて、例年同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

北海道の気温は、10月4日から10日頃にかけて「平年より高い」でしょう。10月11日から17日頃にかけては、一転して「平年より低い」見込みです。10月18日から31日頃にかけては「ほぼ平年並み」となりそうです。東北の気温は、10月4日から10日頃にかけて「平年より高い」でしょう。10月11日から17日頃にかけても「平年より高い」見込みです。10月18日から31日頃にかけては「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道は「ほぼ平年並み」でしょう。東北では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/4〜11/3

札幌12.4℃〜19.0℃

青森14.7℃〜20.8℃

仙台16.7℃〜21.9℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北陸では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年よりくもりや雨の日が多くなりそうです。東海では10月31日頃にかけて、例年と同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

10月4日から17日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/4〜11/3

新潟17.1℃〜22.9℃

東京19.1℃〜24.0℃

名古屋19.8℃〜25.5℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。近畿北部・中国・九州北部では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少なくなりそうです。近畿中南部・四国・九州南部では、10月31日頃にかけて、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

10月4日から17日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国で「ほぼ平年並み」でしょう。九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/4〜11/3

大阪20.4℃〜25.9℃

広島20.2℃〜25.9℃

高知21.8℃〜26.8℃

福岡20.6℃〜25.7℃

鹿児島22.8℃〜27.7℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は、数日の周期で変化するでしょう。10月4日から10日頃にかけては、高気圧に覆われやすく、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

10月4日から17日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。10月18日から31日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/4〜11/3

名瀬24.9℃〜28.6℃

那覇26.4℃〜29.4℃

■1か月予報（10月4日から11月3日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:20%・40%・40%

東日本:10%・20%・70%

西日本:10%・10%・80%

奄美・沖縄:10%・10%・80%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:30%・40%・30%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:30%・30%・40%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:40%・30%・30%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・30%・30%

奄美・沖縄 :30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）