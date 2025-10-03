「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、カブス−パドレス」（２日、シカゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手が先発し、二回途中２失点でＫＯされた。まさかの早期降板にＳＮＳでは早朝にもかかわらず「残念」などの声が上がった。

二回はタッカーの右前打、鈴木の左翼線二塁打でピンチを招くと、ケリーには四球を与え無死満塁に。ここでクローアムストロングにシリーズ初安打となる中前タイムリーを浴び１点を先制された。ここでベンチからシルト監督が出て投手交代。２番手のエストラダがスワンソンに押し出し四球を与え、この回２点目を失った。

ダルビッシュは１回０／３を４安打２失点。２１球を投げ１三振、１四球だった。

１勝１敗のタイで迎えた最終第３戦。負けたら終わりの一戦だけに、シルト監督の決断も早かった。ＳＮＳでは「ダルビッシュ…」「ダルビッシュ投手も緊張することあるんかな」「２回で交代とは…」「起きたらダルビッシュ降板してて泣き」などとコメントが。「残念。鈴木に打たれたのが痛かった。日本人対決はだから好きではない。どちらかが傷つく」という声もあった。