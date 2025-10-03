英語で「彼らしくない」は何て言う？ 普段と違うときの「○○らしくない」の英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「遅刻するなんてあなたらしくない」「文句を言うのは彼らしくないね」など、その人の性格や言動がいつもと違うときに「○○らしくない」と言いますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。シンプルで覚えやすいフレーズを例文とともにいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「○○らしくない」の英語表現

「○○らしくないね」は英語でどのように言うと思いますか？ 日常会話で使えるさまざまな表現をまとめました。例文とともに解説していきます。

【1】 It’s not like him. 「彼らしくない」

【解説】こちらは相手の性格や行動が「普段と違うな」と思ったときに使う自然な表現です。たとえば、「He forgot my birthday. It’s not like him.（彼が私の誕生日を忘れるなんて、彼らしくない）」のように言えます。

【2】 It’s unexpected of him. 「彼らしくない」

【解説】ややフォーマルな響きで、「unexpected（予想外の）」という単語を使った表現です。「He skipped the meeting. It’s unexpected of him.（彼が会議を欠席するなんて、彼らしくない）」のような使い方ができます。

【3】 That doesn’t sound like you. 「あなたらしくないね」

【解説】相手に直接伝えるときに使えるフレーズです。「You said you don’t care anymore? That doesn’t sound like you.（もう気にしないって言ったの？君らしくないね）」のように、相手の言ったことに対して使います。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

英語で「Have a nice day!」と言われたときのスマートな返し方