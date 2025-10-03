WCS突破でシャンパンファイトを行った

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が“クソガキぶり”を発揮した。1日（日本時間2日）の本拠地でレッズに8-4と勝利し、ワイルドカードシリーズを突破。試合後のシャンパンファイトでは、佐々木朗希投手の首裏を掴んでシャンパンを流し込み、ロッカールームは爆笑の渦に包まれた。この様子にSNSでは「クソガキすぎる」「大谷くんクソガキしてる笑」と反応が寄せられていた。

ドジャースは2連勝で地区シリーズ進出を決めた。試合後、ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、ナインがゴーグルを着け歓喜の時間を過ごした。大谷は山本由伸投手と掛け合った後、佐々木に歩み寄り「ヘイ、ロウキ」と声をかけ、容赦なくTシャツの中にシャンパンを注ぎ込んだ。

突然の“攻撃”に佐々木は笑顔で耐えるしかなかった。ファンからは「やられたらやり返す兄大谷翔平に似てるクソガキ由伸とニコニコやられっぱなしのいい子感満載の朗希くんで性格の違い出過ぎてて笑った」「狙撃された恨みを後輩朗希にぶつける先輩畜谷笑笑」といった声も上がっていた。

この日は山本が先発で7回途中2失点と力投し、試合を作った。9回には佐々木がポストシーズンデビューを果たし、最速101.4マイル（約163.1キロ）を計測する快投で胴上げ投手となった。SNSでは「佐々木選手が復活して、本当に、本当に泣きました」「朗希も一員になれて良かった」と感慨深い声も多く見られた。（Full-Count編集部）