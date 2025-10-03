マクドナルド・トーナメントで史上最多8度目の優勝…大阪の長曽根ストロング

身長、体重などの体格差がアドバンテージになりやすい学童野球で、常に結果を残すチームが存在する。“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」で史上最多となる8度目の全国制覇を果たした長曽根ストロングス（大阪）。常勝チームを作る秘訣はどこにあるのか？ First-Pitchでは小学・中学世代で全国制覇を成し遂げた指導者を取材。熊田耐樹総監督に育成論を聞いた。

ターニングポイントは3回戦の強豪・不動パイレーツ戦（東京）だった。3点ビハインドの4回に一挙4点を奪い逆転勝ち。土壇場での勝負強さを発揮するとチームは一気に勢いづいた。準々決勝の牛島野球スポーツ少年団（秋田）戦では、同点に追いつかれた直後の6回（最終回）に2点を奪い勝ち越し。準決勝の旭スポーツ少年団戦（新潟）は2点を追う6回に3点を奪いサヨナラ勝ち。決勝は伊勢田ファイターズ（京都）の好左腕・藤本理暉くん（6年）を序盤で打ち崩し8-4で勝利した。

どんな状況でも諦めない。子どもたちが見せた“心の強さ”に熊田総監督は「今年は正直、大阪を勝つのもどうかな？ という感じだった。それが、試合を重ねるごとに強くなっていった。子どもたちが全国に連れて行ってくれた。不思議なもんですよ。ただ、1つ言えるのは子どもたちが日々、一生懸命だったことですね」と、選手たちの取り組みを称える。

全国の大舞台で6試合34得点、1試合平均5得点以上の強力打線はどこから生まれるのか。長曽根は週2日の平日練習を大阪・松原市民運動広場で行っている。2面ほど取れる広いグラウンドでは、片方でマシン7台を使い徹底した打撃練習を行う。選手たちは重さ1キロのトレーニングバット、長尺バット、大人用の複合バットの3種類を使い、1日約200球を打つこともあるという。

チームを指揮する熊田総監督「技術や理論も大事ですが、やはり数をやらないと振る力はついてこない」

マクドナルド・トーナメントでも他のチームに比べ小柄な選手が多い印象だったが、スイングの鋭さは別格だった。熊田総監督も「技術や理論も大事ですが、やはり数をやらないと振る力はついてこない。黙々とバットを振ることは簡単なようで難しい。あれだけ振るには力も気持ちも必要」と、心技体を鍛える必要性を口にする。

打撃だけでなく、グラウンドの反対側では実戦を想定した守備練習を行う。ノッカーは複合バットの打球スピードを意識し、際どいコースを狙っていく。選手たちも守備範囲ギリギリの打球に臆することなく飛びつき、球際の強さを身につけている。

チーム練習に関しては熊田総監督も「そこまで特別なことはしていません」と口にする。打つ、投げる、走る、守る――。当たり前のことを当たり前にやる。全国大会や試合で結果を残すためには、積み重ねた練習での「自信」と、根気強く取り組むことで生まれる「強い心」だという。

「確かに昭和、平成、令和と流れていき野球も変わらないといけない。でも、その中で変わらないものもあると思う。最近は努力や根性が馬鹿にされる時代になってきた。でも、私は子どもはやっぱり努力したらその分、成長すると思う。下手だった子が普通に、普通な子がちょっと上手くなるぐらいにはなるんですよ」

努力は時に嘘をつくかもしれない。だが、努力しなければチャンスは巡ってこない。熊田総監督は10月末開催の「日本一の指導者サミット」に出演予定。小学生球児に今必要なこと、保護者との接し方などを語ってくれる。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）