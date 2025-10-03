¡Ö¿®¼Ô¤¿¤Á¡×¤¬Â³¡¹¤È°Ü½»¡ª¿ÀÃ«½¡Ê¾¤¬ºî¤Ã¤¿²Ã²ì¡Ö»²À¯ÅÞ²¦¹ñ¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡ÒÀÐÀî¸©¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼À»ÃÏ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
»²À¯ÅÞ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÐÀî¤òàÀ»ÃÏá¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ã²ì»Ô¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«⋯¡£Ææ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö²Ã²ì¤¬»²À¯ÅÞ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«⋯¡×
ÀÐÀî¸©À¾Éô¤Î²Ã²ì»Ô¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï²¹Àô³¹¤òÃæ¿´¤ËÊÝÍÜÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢'20Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤ÐÌó6¡¦3Ëü¿Í¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î'85Ç¯¤«¤é¼Â¤Ë1¡¦7Ëü¿Í¤Û¤É¸º¾¯¡£¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¤¬'24Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²Ã²ì»Ô¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²Ã²ì¤¬»²À¯ÅÞ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤ª¤ë¤«¤é¤Í¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó¤¬¥«¥Õ¥§¤äÊÝ°é±à¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡Ø¤Û¤á¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ß¤È¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ°éÊý¿Ë¤À¤«¤é¡¢ÍçÂ¤ÇÆ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¼Ö¤ÎÄÌ¹ÔÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤À¤«¤é¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¼Ø¤ò¿©¤Ù¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¡Ä¡Ä¡£»ÔÄ¹¤â¥Ð¥¶¡¼¤Î¤¿¤Ó¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¸ªÆþ¤ì¤·¤¹¤®¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌþÃå´Ø·¸¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¿ÀÃ«¤µ¤ó¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê47ºÐ¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿ÀÃ«»á¤Î°Ü½»¤À¤Ã¤¿¡£
¿¹´îÏ¯¸µÁíÍý¤ÎÈë½ñ¤À¤Ã¤¿²Ã²ì»ÔÄ¹¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ
ÂçºåÉÜ¤Î¿áÅÄ»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢'12Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂçºå13¶è¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¡£'20Ç¯4·î¤Ë»²À¯ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¡¢7·î¤Ë²Ã²ì»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢°Ü½»¼Ô¤âÊç½¸¤·¤¿¡£
»ÔµÄ»þÂå¤«¤éÃÏÊýµÄ°÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖÎ¶ÇÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°Åª¤À¤Ã¤¿¿ÀÃ«»á¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¡Ö¶µ°éÌäÂê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ø¿Æ³Ø¡Ù¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿Æ³Ø¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÏÅÁÅýÅª¶µ°é¤Ç¹îÉþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¶µ°éÍýÏÀ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¿ÀÃ«»á¤¬¤Ê¤¼²Ã²ì»Ô¤òÁª¤Ö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÉñÂæÎ¢¤ò»³ÌîÇ·µÁ¶âÂô»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¿ÀÃ«»á¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³Ø¹»ÀßÎ©¤ËÂç¤¤¯°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²Ã²ì»Ô¤ÎµÜ¸µÎ¦»ÔÄ¹¤Î·èÃÇ¤È¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¼Â¹ÔÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡Ó
²Ã²ì»ÔÄ¹¤È¿ÀÃ«»á¤Î´Ö¤Ç»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÀÃ«»á¤Î°Ü½»¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¿ÀÃ«»á¼«¿È¡¢³Ø¹»¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²Ã²ì»Ô¤À¤Ã¤¿»Ý¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã²ì»ÔÄ¹¤ÎµÜ¸µ»á¤Ï¸½ºß68ºÐ¡£¼«Ì±ÅÞÀ¶ÏÂ²ñ¡Êµì°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤Î¥É¥ó¡¦¿¹´îÏ¯¸µÁíÍý¤ÎÈë½ñ¤äÀÐÀî¸©µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢'13Ç¯¤«¤é²Ã²ì»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖµÜ¸µ»á¤Î½¢Ç¤¸å¡¢²Ã²ì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï°éË²¼Ò¤ÎÎò»Ë¡¦¸øÌ±¤Î¶µ²Ê½ñ¤òºÎÂò¡£ÅçÅÄÍÎ°ì»á¡Ê¸½ºß¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¡Ë¤é¤¬ÊÔ»¼¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Éü¸Å¼çµÁÅª¤Ê¿§ºÌ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢Á´¹ñ¥·¥§¥¢1¡óÌ¤Ëþ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤¹¡£¡ØÆüÃæÀïÁè¤Ï¿¯Î¬ÀïÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤ë¿ÀÃ«»á¤È¡¢Îò»Ë´Ñ¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÃ«»á¤Ë¤è¤ëÄÌ¾Î¡Ö²Ã²ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¾®³Ø¹»¤Ç¿·¾¨º×¤ò¼Â»Ü¡¢±¿±ÄÂåÉ½¤ÎÊì¤¬¼«»¦⋯¿ÀÃ«½¡Ê¾¤¬ºî¤Ã¤¿²Ã²ì¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡ª¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡Úyo.kawano91@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯10·î13Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¾®³Ø¹»¤Ç¿·¾¨º×¤ò¼Â»Ü¡¢±¿±ÄÂåÉ½¤ÎÊì¤¬¼«»¦⋯¿ÀÃ«½¡Ê¾¤¬ºî¤Ã¤¿²Ã²ì¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡ª
