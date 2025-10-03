ÂÎ©¶è¤ò¹Ó¤é¤·¤¿ÉÔÎÉ½¸ÃÄ¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ä34ºÐ¥ä¥¯¥¶¤¬¸ø±à¤ÇÌ¿¤¸¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¡×
ÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¤Ï
2024Ç¯12·î9Æü¡¢¸á¸å21»þ¤´¤í¡£ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î¼Ë¿Í¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢20¿Í¶á¤¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬âË¤ß¤ò¤¤«¤»¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃË¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò»Ø¤·¤Æ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤ò3ÉôÂâ¤ÇàÃÏ²ó¤êá¤·¤Æ¡×
¡Ö¤ªÁ°¤é¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤í¤è¡×
°Õ¤òµâ¤ó¤À¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢15Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç³¹Ãæ¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿®¹æÌµ»ë¡¢2¿Í¾è¤ê¡¢¼Ø¹Ô±¿Å¾¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ø¤ÎÀú¤ê±¿Å¾¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ø¤ÎÄ©È¯¡Ä¡Ä¡£´í¸±¤ÊË½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½¸ÃÄ¤ÏÌë¤Î°Ç¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó10¥õ·î¸å¤Ë»ö·ï¤ÏÆ°¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï9·î29Æü¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¢³¤Ï·ÄÍÎ¶Ì¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤Î¾¯Ç¯¤é¤Ë½¸ÃÄË½Áö¹Ô°Ù¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±´í¸±¹Ô°ÙÅù¤Î¶Ø»ß¡Ë¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ëÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ë½ÁöÂ²¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏÃÄ¤¬Ì¤À®Ç¯¤ò¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ÂÂÖ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á12¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ñ³°Ã¦½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤È¤È¤â¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢16ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¾¯Ç¯10¿Í¡£Èà¤é¤ÏÁ´°÷¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÉÔÎÉ¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ØÁíÄ¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯Ç¯¤¬Â«¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÄ¹¤Î1¿Í¤È³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃÎ¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼ç¤Ëºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¡¢¶¯Åð¡¢½ý³²¡¢ÀàÅð¡¢¶²³å¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤é¤Ï¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢ÂÎ©¶è¤Î¼Ë¿Í¸ø±à¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤É¤³¤Î»ÙÉô¤Ï¤É¤³¤É¤³¤òÁö¤ì¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÅÛ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤¤¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ä¥¯¥¶¤È¤Î¡Ö¶¦ÈÈ´Ø·¸¡×¤È¤Ï
¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖÃÏ²ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤³¤½¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡ØÃÏ²ó¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¥·¥Þ¤Ë¡¢¸«¤»¤·¤á¤ä°Ò³Å¤Î¤¿¤á¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¡£º£²ó¤ÎË½Áö¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ØÃÏ²ó¤ê¡Ù¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Àî¸ý¥É¥é¥´¥ó¤È¤ÏÊÌ¤ÎË½ÁöÂ²¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡Ø¥·¥Þ¡Ù¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤³¤Ç³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÆ°°÷¡£Å¨ÂÐÀªÎÏ¤Ø¤Î°Ò³Å¤È¡¢ÆìÄ¥¤ê¤Î¸«²ó¤ê¤È¤¤¤¦¡Ö´í¸±¤Ê»Å»ö¡×¤ò¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿®¹æÌµ»ë¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¡£Ë½Áö¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à°ìÊý¡¢Î¢¤Ç¤ÏË½ÎÏÃÄ´´Éô¤Î»Ø¼¨¤ËÃé¼Â¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤È¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¸½ÂåÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î´´Éô¤ÈSNS¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÅÔÆâ¤Î¸ø±à¤ÇÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆË½Áö¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ë½ÁöÂ²¤È¤¤¤¦²áµî¤Î°äÊª¤¬¡¢SNS¤ä¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤è¤ê´í¸±¤Ê·Á¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÀÎ¤«¤éË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤¬ÃÏ¸µ¤Î¸åÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ°¤µ¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë½ÇÓ¾òÎã¤ÇË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ø¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¶ð¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÃ±¤Ê¤ëÉÔÎÉ¡×¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬ÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤È¤Î¡Ö¶¦ÈÈ´Ø·¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤ÈÌ¤À®Ç¯¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÈÈºá·ÁÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´ñ¤·¤¯¤â10·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤òÀìÌç¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×ÂÐºöËÜÉô¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌÁÜºº²Ý¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤ÇºÑ¤à¾¯Ç¯¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÅÙ¥ä¥¯¥¶¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤à¡ÖË½ÎÏÃÄ¤Î°Ç¡×¤È¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÌµÃÎ¡×¤¬¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¶²¤ë¤Ù¤»öÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£Ë½ÎÏÃÄ¤È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
