【日経平均６万円へ！？】もしも高市早苗が総理大臣になったら…

前回総裁選で決選投票に進み、総裁の椅子にあと一歩まで迫った。三度目の正直で総理の座を摑むのか。そのとき日本は果たしてどうなる!?

「高圧経済」で株価高騰

「高市早苗さんが自民党の総裁、そして総理大臣になったら、日経平均株価はあっという間に5万円になって、来年には6万円になる展望が見えてくるでしょう」

こう話すのは、50年以上金融市場を分析してきた武者リサーチ代表の武者陵司氏だ。武者氏がその根拠を語る。

「これまでの発言から、高市さんは『高圧経済』を志向していると考えられます。これは、財政・金融政策を総動員して、強力な景気刺激策を続けることで、需要が供給を下回るデフレギャップを解消し、日本経済を成長軌道に戻すということ。経済政策がかなりはっきりしている点をマーケットは好感しています。

政策の基本はアベノミクスの継承です。夏のボーナスは上がったけど、物価の上昇に追いついておらず、実質賃金が完全にプラスになったとは確認できない状況です。これをプラスにするためには、まず政府が取りすぎた税金を納税者に返して、消費を活性化すべきです。

インバウンド消費は活発で、円安によって輸出企業も儲かっていて、企業も国内投資に積極的です。それなのに個人消費が弱いのは手取りが増えていないから。こうした状況を変えられるのは、アベノミクスを継承する高市さんしかいないでしょう」

苦しい不動産事情が続く？

ただし、積極財政を基調とする「高圧経済」では、物価や不動産価格にも上昇圧力がかかりそうだ。不動産コンサルタントの長嶋修氏が危惧する。

「高市さんの政策は、低金利政策と財政支出などの金融緩和と積極財政です。これらは総じて不動産価格の値上がりにつながるものばかりです。

金利上昇を抑制する政策を取るということは、円安の継続を意味します。輸入資材を中心に物価が高いままだと、新築物件を建てること自体が厳しくなり、物件の供給が限られる。また、都心のマンションに適した好立地はホテルと取り合いで、価格が上がっている。円安ならインバウンド需要も旺盛なままで、海外勢の不動産購入の継続が見込めるため、当然、価格は高止まりします。

すでに東京23区内で5000万円以下で買える中古マンションは供給数の2割もありません。賃貸に関しても、家賃は上昇しています。高市総理だとこの傾向が続くので、一般家庭にとっては苦しい不動産事情が続きそうです」

「週刊現代」2025年10月13日号より

