「憲法改正」に動き出す…？高市総理の誕生で日本に起きること

自民党悲願の「憲法改正」へ

さらに多くの人が懸念しているのが、高市氏の保守的な思想である。「日本古来の伝統」を強調しすぎるあまり、隣国である中国や韓国と摩擦が生じる可能性を懸念する向きも多い。明海大学教授で、日本国際問題研究所研究主幹の小谷哲男氏がこう話す。

「韓国との関係はこの数年かなり改善してきており、これを安定的に管理していくことが今一番必要なことだと思います。ただ、両国の間には、歴史問題はもちろん、領土問題もあり、これをどう適切に扱うかが重要です。

毅然とした対応を取ることは必要だと思いますが、強硬すぎると、逆に日本側から韓国を刺激することになりかねない。そのため、バランス感覚が必要になってきます。

また中国に関しては、尖閣諸島の問題が一番の懸念点です。尖閣周辺には毎日のように中国海警局の船が確認されているわけですが、高市氏のこれまでの発言を振り返ると、たとえば尖閣周辺に自衛隊を駐留させることを検討しかねません。こうなると、相手がさらに強硬姿勢を取る口実を与えてしまう可能性がある」

中国には多数の日本企業が進出している。また、オーバーツーリズムの問題があるとはいえ、中国人旅行者による観光収入も無視できない。日中関係が険悪になれば、日本経済にとってもマイナスとなる側面がある。

中韓両国との関係においては、靖国参拝も論点となる。高市氏は昨年の前回総裁選で総理になっても靖国神社に参拝すると明言していた。

「高市氏が靖国参拝してしまうと、韓国や中国としてはこれを黙認して、引き続き友好的な関係を続けるというのは相当難しくなるでしょう。靖国参拝は自身の支持者には受けるかもしれませんが、脆弱な基盤に立っている日中韓の微妙な関係を壊しかねない懸念があります」（小谷氏）

無論、インタビュー記事にもあるとおり、高市氏も前回総裁選の敗北を糧に、靖国参拝について明言していない。

元自民党政調会長室長で、政治評論家の田村重信氏は、高市氏が総理・総裁になったら「軽率な言動は取らない」と予想する。

「靖国参拝については、仮に実施するとしても、8月15日を選択するとは思えません。

わかりやすい例が、橋本龍太郎総理の参拝です。日本遺族会の会長を務めていたこともあり、'96年7月に靖国神社を参拝し、議論を呼びました。一方でその後は大局を鑑み、総理在任中は参拝を控えた。総裁の立場と諸外国の受け止め方は違います。高市さんご自身も閣僚や政調会長の経験者です。そこは十分にわかっていると思います」

さらに田村氏は高市氏が総理になれば、自民党の立党以来の悲願である「憲法改正」に向けて大きく動き出すと期待している。

「日本国憲法には平和時のことしか書いておらず、有事、すなわち非常事態のことが規定されていません。有事の際に国民をどうやって守るかを考えると、軍隊の規定は必須です。高市さんに期待したいのは、憲法9条を改正して、自衛隊をきちんとした軍隊にすることです。

野党の中にも憲法改正すべきだという政党があり、高市さんの政策にシンパシーを感じている議員もいます。日本維新の会や国民民主党、参政党、日本保守党などに協力を呼びかければ、憲法改正への道筋が見える可能性があると思います」

高市政権を阻むいくつもの壁

高市氏が総理になったとしても、自民党が少数与党であることは変わらず、政権運営は薄氷を踏む繊細さが求められる。安定した政権運営のために野党を連立政権に組み込むことができるかが焦点となるが、先行きは厳しい。

元自民党事務局長で、選挙・政治アドバイザーの久米晃氏が言う。

「たとえば、国民民主党は積極財政だから、その部分では協力できます。高市さんは所得税の課税最低ラインである『年収の壁』の引き上げを明言していますので、国民民主党は賛成するでしょうが、別に連立を組まなくてもいいわけです。

一方、こういうバラマキ的な政策を進めようとして、財政規律派が実権を握る党税制調査会や『税調のドン』である宮沢洋一会長と揉める可能性が出てくるでしょう。

仮に高市さんが税制政策で党税調と妥協すれば、今度は自分を支持してくれた積極財政派の議員から総スカンを食らうわけで、年末の税制改正に向けて厳しい選択を迫られることになります」

さらに厳しい見方を示すのが、政治アナリストの伊藤惇夫氏だ。

「立憲民主党と大連立を組むといっても、選挙区調整ができるのかといえば土台無理な話です。現実的に野党と連立を組むのであれば、日本維新の会しかありませんが、それにしてもわずかな可能性でしょう。

維新の創設者である橋下徹氏は高市氏の言動に批判的なため、橋下チルドレンである吉村洋文代表は高市政権との連立は難しいと判断するのではないでしょうか。

どの野党とも組めないということは、少数与党としては予算案を通せないわけで、予算案を通すために野党の要求を飲むしかありません。これは今の石破政権とまったく同じ状況になるだけで、高市政権も短命に終わるでしょう」

「週刊現代」2025年10月13日号より

