セ・リーグの覇者としてCS、そして2年ぶりの日本一へと挑む阪神。その戦いをレジェンドOBはどう見つめるのか。江夏豊氏（77）、田淵幸一氏（78）の「黄金バッテリー」が緊急対談。藤川球児監督の手腕、タイガース日本一への道について語り尽くした。【前後編の前編】

【写真】現役時代の江夏豊氏と田淵幸一氏

江夏：2リーグ制になって最速（9月7日）で阪神が独走Vしたけど、とにかく戦力が整っていたことに尽きる。何年も前から予兆はあって、それが今年、爆発したって感じやな。

田淵：投打のバランスが良かった。一番強く感じたのは、スカウトがようなったこと。4位、5位の選手も一軍できちんと活躍できるようになった。

江夏：急に強くなったわけじゃないからね。下準備を長年かけてやってきた成果なんだよな。

田淵：それと、年齢的に若くなった。投打の主力が20代後半。豊の言うように、優勝するチーム作りを今までやってきたっていうことだね。よく野村（克也）さんが言ってた。家を建てるのに柱がいるのと同じで、優勝するには4〜5本のピッチャーの柱が必要。そして中継ぎ、抑えの勝ちパターンを確立し、僅差でも勝つ。これさえできたら優勝するよって言ったのをいまだに覚えている。

江夏：それをやるにも、まず人材確保だからな。

田淵：2002年に星野（仙一）が監督に招聘され、私もチーフ打撃コーチになった。その時に、フロントがすごく変わったなっていう印象があった。あれ以来、阪神はどんどんチーム力が増している。我々の時代は全く駄目だったから（笑）。ただ野球をやってるだけで、優勝したら金がかかるから優勝しないでいいっていう球団だった。

江夏：何のビジョンもなく、場当たり的に監督の首をすげ替えているだけだった。それじゃチームは強くならないし、選手たちも迷走するだけ。お家騒動ばかりだった。

田淵：まさにお家騒動の主力だもんな、俺たちは。

1985年の日本一との違い

江夏：岡田（彰布）の跡を継いで今年から藤川が監督になって大いに注目されたけど、別に藤川が野球しているわけじゃないし、三原マジックや仰木マジックのような奇想天外な采配をしたわけでもない。最終的にはあの選手層の厚さ。まさに選手さまさまよ。

田淵：試合中に監督が一番しんどいのはピッチャー交代のタイミング。代打なんか、大体判で押したように決まっているもんだしね。

江夏：そういうことを踏まえてもリリーフ陣にきちんと休養を与え、投手陣のやりくりをしっかりしていた。投手出身だけにね。野手出身だと感覚的にわからない部分もあるから、そこはアドバンテージだったんじゃないかな。多少だけどな。

田淵：あと正捕手を坂本（誠志郎）にしたっていうのもポイント。打つほうはちょっと心配だけど、周りが打つもんだから目立たないんだよな。キャッチャーは守りの要だけに8番に固定したオーダーの組み方でもの凄く生きたんじゃないか。

江夏：去年から1番近本（光司）、2番中野（拓夢）の出塁率はいいし、3番森下（翔太）、4番佐藤（輝明）がカチッとはまった。なかでも5年目の佐藤がやっと才能を開花させた感じ。もちろん、彼のポテンシャルを考えたら、蕾がようやく花を開いたに過ぎないんだけど。

田淵：身体じゃなくて頭を使い出した。頭を使って身体に浸透させるやり方を今年は覚えたんじゃないかと思う。何でもかんでも目一杯振ったって飛ぶわけないし、当たらないんだから。内側に来たら引っ張って、外側に来たら球に逆らわずに打つとか、頭で考えながらやってたね。だから今年は変な空振りがなかった。

江夏：今までは3ボール2ストライクになったら「これ、三振だな」と。左投手にスライダーを放らせたらまず空振りだったもんな。まだ粗はあるけど、徐々に実力がついてきたんじゃないかな。

田淵：とにかく、1点台の中継ぎが何人もいたらそりゃ優勝する（笑）。石井（大智）なんか、点を取られないから。先発が「ここまで放れば、後はあいつらがいるから大丈夫だ」っていう安心感のなかで放っているのは大きい。まあ、久々に阪神のローテーション投手の能力の高さ、凄さを見た。

江夏：もともと阪神というチームは投手力に定評があるチームだった。古くは小山（正明）・村山（実）から始まって、村山・江夏と核となるピッチャーが2人いた。2年前も岡田阪神が優勝したけど、今のピッチャー陣のほうが安心して見てられるもんな。メンツは変わってないからそれだけ成長したってこと。

田淵：1985年の優勝はバース、掛布（雅之）、岡田の打線で勝った優勝でインパクトあったけど、翌年から脆かった。2年前は「おい、大丈夫かよ、優勝できるのかよ」ってハラハラしながら見ていたけど、今年、誰もそう思わなかった。もう「（優勝）行きますよね」って余裕で見ていられた。

江夏：やっぱり打線は水物っていうからな。

田淵：これからCSが始まるんだけど、豊はこの勢いのままいくと思う？

江夏：短期決戦はいろいろあるからな。

田淵：だよな、一筋縄ではいかんよな。

江夏：どういう勝ち方をしていくのかが見どころ。

田淵：シーズンよりもさらに投手の替え時、使い方が重要になる。短期決戦は本当に難しい。昨年はDeNAが3位から優勝したじゃない。下剋上があるんですよ。

江夏：チームの戦略的には短期決戦はシーズンと違う戦い方が必要となる。ラッキーボーイが必ず出てくるのもあって一気に流れが変わるから、負けていても主導権を渡さないこと。

田淵：まあ、アドバンテージが一つあるからね。

江夏：それは確かに有利やな。

田淵：どっちにしても投手が鍵となる。今、エース級の活躍を見せる才木（浩人）であり、大竹（耕太郎）であり、村上（頌樹）といった主力ピッチャーが早々にノックアウトされた時にはどういう継投をするか。序盤で崩れたケースがあんまりないだけに、そこからの立て直しが藤川監督の技量の見せ所でもある。

江夏：現場のピッチャーとしては特別な調整とかではなく、シーズンと同じく普段通りに投げられるかどうか。短期決戦だからといって変に意識してしまうと大概悪い結果になりがち。特別に何かをやる必要はない。まず短期決戦用のローテーションの意図を把握すること。中継ぎ、リリーフはそれを確認して後はしっかり準備するだけ。

（後編につづく）

【プロフィール】

江夏豊（えなつ・ゆたか）／1948年、兵庫県生まれ。1967年に阪神入団。1968年のシーズン401奪三振は現在も日本記録。オールスターでの9連続奪三振など数々の伝説を持つ。南海、広島、日本ハム、西武を渡り歩いて1984年に引退。通算206勝、193セーブ。

田淵幸一（たぶち・こういち）／1946年、東京都生まれ。法大時代は大学最多本塁打（当時）をマーク。1969年に阪神に入団し、ルーキーイヤーに22本塁打で新人王。1975年には本塁打王を獲得し、現役通算474本塁打。引退後はダイエー監督、阪神コーチなどを歴任した。

取材・構成／松永多佳倫（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2025年10月10日号