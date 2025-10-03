生田絵梨花×藤ヶ谷太輔、お絵描き対決で“奇跡”が起きる
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、3日に放送される。今回のゲストは、生田絵梨花。2021年に乃木坂46を卒業し、映画・ドラマ・舞台など幅広い分野で活躍する。笑福亭鶴瓶は、生田の母に取材。ドイツ生まれで幼い頃から音楽や舞台に親しみ、学業とアイドル活動を両立させてきた生田の原点とは？母が語る当時の様子や、生田自身が振り返る家族との思い出を通して、厳しさの裏にあった愛情や、支え続けてくれる家族の存在が明かされる。
【別カット】意外な素顔が明らかとなった生田絵梨花
さらに、小さい頃からの夢だったミュージカルの世界で輝くまでに積み重ねてきた努力や、自ら挑戦の場を切り拓き、夢に向かって突き進んできた行動力も紹介。数々の挑戦を後押ししてきた母の存在や、父の影響が、彼女の原動力となっていることも明らかになる。
藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）は乃木坂４６の同期・秋元真夏に取材。 卒業してからも海外旅行に行くなど親交を深めている２人だが、生田の卒業にあたり秋元が後悔していることが語られる。また秋元から見た生田の驚きの行動の数々が明らかになっていく。
さらに、最新の舞台「リア王」で共演する憧れの先輩俳優・大竹しのぶにも鶴瓶と藤ヶ谷が取材。大竹の登場に感激する生田に対し、大竹は生田が舞台に向き合う姿を絶賛。尊敬し合う二人のやり取りから、舞台にかける熱い情熱が伝わる。
そして、これまでの活動を知るファンにとっては懐かしい“ちょっとした過去の出来事”にもスポットが当たり、思わず笑ってしまう場面や、生田＆藤ヶ谷によるお絵描き対決も。完成した絵には思わぬ奇跡が…！？
