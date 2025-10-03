“グラビア界の大本命”福井梨莉華、ド迫力のカレンダーブック 圧巻ボディを大胆披露
“グラビア界の大本命”で俳優の福井梨莉華（20）が、自身初となる『福井梨莉華カレンダーブック2026』（秋田書店）を、11月21日に発売する。
【写真】さわやかな笑顔で…圧巻ボディを大胆披露した福井梨莉華
福井は2005年1月12日生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
今回のカレンダーブックの判型はA3判。見開きで壁に掛ければ、A2判の超特大カレンダーとして利用できる。これまで見たことのないサイズ感で天真爛漫の笑顔と圧倒的なグラマラスボディを楽しめるほか、1月〜12月まで季節を彩る“花”にちなんだ衣装とシチュエーションで撮影されている。
1月にはロウバイ＆椿とともにお正月らしい着物×水着姿で、3月には桜とともに春らしく爽やかなパステルピンクのビキニ姿で、5月にはバラとともにオトナの雰囲気をまとわせた姿で、8月にはヒマワリとともに夏らしく王道グラビアで、12月にはポインセチアとともにセクシー＆キュートなサンタ姿で……。今まで見たことのない福井と365日を過ごせる珠玉の1冊に仕上がった。
