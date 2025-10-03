＜速報＞米女子のハワイ戦第2Rがスタート 畑岡奈紗がイーグル発進！ 渋野日向子は午前7時58分にティオフ
＜ロッテ選手権 2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーのハワイ戦は、日本時間午前2時00分に第2ラウンドがスタートしている。初日を2位で終えた畑岡奈紗は、同6時52分に1番パー5から2オン1パットのイーグルで滑り出した。同組の山下美夢有、竹田麗央はともにパー発進となった。
第1組目の西村優菜は1オーバー「73」で回りトータル2アンダー、同2時22分にコースに出た吉田優利はトータル2オーバーの予選通過圏外でホールアウトしている。笹生優花はトータル5オーバー・114位タイでプレー中だ。そのほか日本勢は、同7時14分に10番から勝みなみ、同7時36分に1番から馬場咲希、初日を単独首位で終えた岩井明愛、岩井千怜、同7時58分に1番から渋野日向子が第2ラウンドを迎える。現在、単独首位に立つのはトータル12アンダーのジェシカ・パーバスニク（米国）。3打差2位に畑岡、4打差3位タイにチャーリー・ハル（イングランド）、明愛が続いている。
