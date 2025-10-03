ルーキー中村心がプロ初のホールインワンを達成 ナショナルOPで“まさか”「ここで決まるんだ」
＜日本女子オープン 初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞ルーキー・中村心が、本人も驚くプレーで“女子ゴルファー日本一決定戦”を滑り出した。
【写真】安田祐香は今週も姉と二人三脚
それが生まれたのはスタート直後の前半2番パー3（実測195ヤード）。5番UTで放ったショットは、ピン手前に着弾するとワンバウンドして、直接カップインした。入る瞬間は「見えました」。打ち下ろしで、さらにピン位置は右奥というシビアなホールだっただけに、「当たりも方向も良かったけど、入るとは思わなかった。ここで決まるんだ」と思わず目を丸くした。これが中村にとってプロ入り後、初のホールインワン。直近の達成も、「小学2、3年生くらい。ウッドで打ちました」と記憶を掘り起こさないといけないほどだ。「そこから何年も出なくて。毎年ホールインワンを目標にしてきたんです」と“悲願成就”にニッコリと笑う。なによりも「山口から応援に来てくれた人たちもいたので、見てもらえて良かった」という事実が、喜びの大部分を占めた。すると「ホールインワンで流れが良くなった」と、その後も足取り軽くラウンドを続けることができた。前半だけで5つ伸ばすと、そこから1つ落として迎えた最終18番パー5は、残り92ヤードからの3打目をピン左1メートルにつけてバーディ締め。「初日をアンダーで回れて、『67』は大きいですね」。5アンダーの5位タイと、上位で2日目に向かうことができる。女子オープンには2022年に初出場し、今回が4年連続4度目。過去3度はアマチュアとして出場し、23年は14位タイでローアマにも輝いている。「思い入れは深いです。プロキャディさんになったので、攻め方などはあの時（23年）とは違います」。プレー中に考えることも、わずか2年で変わってくる。プロ1年目。だが、出場3試合目となった4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」でプレーオフの末に2位になったことで、「ほど遠いと思っていた優勝が目の前に来た」と、そこからは“勝利”が近く感じるようにもなった。プロ同期の入谷響、荒木優奈がカップを掲げていることも、「私にもできると思って頑張っています」と刺激になっている。首位とは2打差。「毎日、きのうよりもいい順位であがれるように全力で戦いたい」と、日本一を視界にとらえながらプレーを続ける。ホールインワン賞として、開催コースから賞金30万円も贈られた。プロで初めてのできごとを、プロとして初の優勝へ結び付けたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
