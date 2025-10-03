◇プロ野球パ・リーグ 西武 6-5 オリックス(2日、京セラドーム)

オリックスは2日、本拠地・京セラドームでのシーズン最終戦を迎えました。試合後のセレモニーでは岸田護監督がファンに向けて挨拶を行いました。

昨季を5位で終えたオリックスは、シーズン最終戦を終えて中嶋聡前監督が電撃退任。代わって投手コーチをつとめていた岸田氏が1軍監督に就任しました。しかし今季はチームを支えてきたリリーフ陣などにケガ人が続出。オープン戦は最下位スタートと苦しい場面もあったものの、岸田監督は就任1年目でチームをリーグ3位に導きました。

挨拶冒頭で岸田監督は「今年は去年の悔しさを糧に取り組んできました。スタートダッシュは上手くいったんですけれども、その後ケガ人だったり、連敗だったり。苦しい時期があったんですけれども、選手たちが最後まで情熱を持って熱く戦いにいってくれて。優勝こそできなかったんですけれども、なんとかクライマックス(シリーズ)出場というところを勝ち取ってくれました。それも全てファンの皆様の本当に熱い声援、応援のおかげだと思っております。本当にありがとうございます」と今季を振り返ります。

続けて「これからも厳しい戦いがまだ続いていきます。またチーム一丸となりまして、勝ち進んで。ここ、京セラドームでまた試合ができるように頑張っていきますので、引き続き熱い熱い声援をよろしくお願いします」と思いを語りました。

オリックスは残りビジター2試合を戦い、レギュラーシーズンを終了。11日から敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOでCSファーストステージを迎えます。