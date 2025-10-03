¡Öµð¿Í¤Ç¤â¤¦1²ó¡¢°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶Îé¤¬¤³¤Ü¤·¤¿»×¤¤¡¡¸ÅÁã¤Ç¤â¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤È°§»¢¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤¬2Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Ø°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶Åê¼ê¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»þ¤Ë½ÐÈÖ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¤¦1²ó¡¢°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£ºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¿§¡¹¶ìÏ«¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ»½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ü´Ö¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ»½ÑÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µð¿Í¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
NPB¤ÎµåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼ÂÔ¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶Åê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤«½êÂ°Àè¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¡£¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¡Ë²¿¤«¤·¤é¤Ç·ë²Ì¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ç¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯4·î14Æü¤Î¹ÅçÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹â¶¶Åê¼ê¤ÏÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡¢2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¤¢¤²¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶Åê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÇëÈø¡Ê¶©ÌéÁª¼ê¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¶Ïº¹¤Ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿Å¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤È¤â²ñÏÃ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂó¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤âÂó¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï2Æü¡¢5Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¡£»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶Åê¼ê¡¢²µºäÃÒÁª¼ê¤È°éÀ®Áª¼ê¤Î»°±º¹îÌéÅê¼ê¡¢Ä¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡¢Âç¾ë¸µÁª¼ê¤ÎÌ¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£