『鬼滅の刃』見たことない！ワンピース姿の胡蝶しのぶ 描き下ろし絵に大反響「品があってすてき」「全人類が好きなやつ！」
リロホテルズ＆リゾーツでは現在、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボ企画が実施中。オリジナルの描き下ろしイラストが使用されたコラボルームプランの予約を受付中で、公式Xではイラストの一部が公開された。
【画像】見たことない！ワンピース姿の胡蝶しのぶ 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
Xでは「本コラボ描き下ろしのキャラクター達を紹介」とし、「胡蝶しのぶ 薄紫の上品なワンピース姿でお出かけ レースの手袋やフリルの傘などの小物も、とても優雅です」とイラスト衣装を説明した。
見たことない胡蝶しのぶのワンピース姿にネット上では「しのぶさんすてき ヒラヒラスカート似合ってる」「洋装の胡蝶しのぶの可愛さに悶絶」「特にしのぶさんの格好がとても品があってすてき」「しのぶさん大人の雰囲気があって綺麗」「全人類が好きなやつ！」など驚きの声があがっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
【画像】見たことない！ワンピース姿の胡蝶しのぶ 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
Xでは「本コラボ描き下ろしのキャラクター達を紹介」とし、「胡蝶しのぶ 薄紫の上品なワンピース姿でお出かけ レースの手袋やフリルの傘などの小物も、とても優雅です」とイラスト衣装を説明した。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。