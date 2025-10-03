昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている！？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥には歯がなく、昆虫も貝も全部丸飲みする

丸飲みに耐えうる最強の消化器官

鳥のくちばしには歯がありません。はるか昔を生きた、鳥の祖先である恐竜には歯がありましたが、進化の過程でなくなったのです。

歯がないので昆虫や貝などの硬いものも全部丸飲みしてしまいますが、歯で噛み砕けないかわりに消化器官が発達しています。

丸飲みした食べ物は、まず「そのう」という器官に入ります。これはすべての鳥類に備わっているわけではありませんが、食道の一部が広がってできた器官で、食道を通ってきた食べ物を一時的に蓄え、柔らかくして消化を助けています。また、柔らかくした食べ物を吐き戻し、雛に与えるときにも役立ちます。

次に「腺胃」という器官を通ります。ここでは強力な酸性の消化液が分泌され、食べ物を溶かす働きがあります。胃の大きさは鳥の食性によって変わり、穀物を主なエサとする鳥は小さく、肉食の鳥は大きく発達しています。

腺胃の先には「筋胃(きんい)」と呼ばれる、筋肉がよく発達した器官があります。ここでは、飲み込んだ食べ物を強い力ですりつぶします。鳥の種類によっては、この筋の中に砂や小石をためておくことがあり「砂のう」とも呼ばれています。筋に砂や小石をためることで、硬い食べ物をより効率的にすりつぶすようにしているのです。

独自に発達した鳥の消化器官

そのう：食べ物を一時的に蓄える器官。植物の種子を食べる鳥類ほど発達しており、そのうがない種もいる。

腺胃：消化酵素と強酸性の分泌物を出し、丸飲みした食べ物の消化を助ける。

筋胃（砂のう）：筋肉質の胃袋。硬い食べ物をすりつぶす器官で、歯の代わりを担っている。

排せつ腔：消化が済むとすぐに尿と一緒に排出される。卵も同じところから出てくる。

ペリカンの狩りを支える「のど袋」

ペリカンは、大きなのど袋を網のように使って魚を丸飲みします。水も一緒に入ってきますが、のど袋には10ℓ以上の貯水機能があるため、あとから水だけを吐き出すことができるのです。

