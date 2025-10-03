

この漫画は書籍『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。

■これまでのあらすじ

2歳3ヶ月になったシュウが初めて「おかあさん」と呼んでくれたことで大きな喜びを感じていたさくら。しかし、流行病の影響で通えると思っていた発達支援教室は中止に。公園に行っても人が集まるようになったため、気を遣いながら過ごす日々に。そんな折、夫から3か月もの間、生活費をもらっていなかったことに気づきます。シュウの発達障害をめぐって意見が食い違って以来、夫はさくらを避け続け、不機嫌で子どもにも冷たい態度をとるようになっていました。さくらは生活費の件に加え、夫の変わらぬ態度に強い苛立ちを覚えるのでした。





著者：ネコ山 (KADOKAWA)

『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』はこちら

『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』著者：ネコ山 (KADOKAWA)『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』はこちら 初めての子育てに奮闘するさくら。しかし長男シュウ君は発語が遅く、大暴れすることも多いため「手がかかる子」ではなく特別なケアが必要かもしれないと不安を抱えていたのでした。

幼稚園のプレ教室に通っていたシュウでしたが、次第に以前は許されていた行動を注意されるようになり、居心地の悪さを感じるようになりました。入園予定だった幼稚園は加配制度がなく諦めざるを得ず、果たしてシュウが入園できる園があるのかと途方に暮れていたところ、公立幼稚園が発達支援に力を入れており、手厚い対応を受けられることが分かりました。入園先候補も見つかり、夫との関係も以前より良好で前向きな気持ちになったさくらでしたが、それでもシュウがやはり発達障害なのではと心の中にモヤモヤを抱え続けるのでした。続きは書籍で。(ウーマンエキサイト編集部)