想定外は「経験」と前向きに考えるバブル世代に対して、Z世代は「失敗」とネガティブに捉える傾向、つまり「サプライズアレルギー」だという調査結果がある。では、日々サプライズとプレゼントで溢れている夜のお姉さんたちはどう思っているのか。ABEMA的ニュースショーで調査した。

【映像】現役キャバ嬢・かれんさん（24）の私服姿

向かったのは六本木にある高級キャバクラ「JUNGLE TOKYO」。如月かれんさん（24）は「私の誕生日で、向こうはお祝いをしようという気持ちだったと思うけど、『バラ100本』をもらったことがある。（かなり大きくて）『どうしよう』って。花瓶がなかったのですぐに枯れちゃった」と語る。また「使わないアクセサリーとか服とか。着てみたらサイズが小さすぎて、昔はメルカリで売っていた」という。サプライズで嬉しいことは「シャンパンをおろしてくれるのは嬉しい」そうだ。

ゆうめろさん（24）もサプライズが苦手だという。「サプライズは好きじゃない。表情作るのどうしようみたいな…。キャバ嬢はシャンパンが喜ぶ。お店に来てシャンパンが嬉しい」として「『サプライズしようと思ってたのに』とか言われると、こっちも『そうなの？知らなかったし』ってイライラしてくるから、サプライズするなら『サプライズします！』って先に言ってほしい」と語った。

「自分の思いと違ったら相手に対してどんな感じになる？」と聞くと、ゆうめろさんは「冷める…」と答えた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）