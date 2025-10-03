メイプル超合金カズレーザー（41）が3日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。芸人界における「先輩後輩」の関係などについて、私見を述べた。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「芸人の上下関係」というテーマでトークを展開。「“上下関係”ってないんすよ、マジで。俺は“ない”と思ってます。気にしてもしょうがない。なんで”上下（うえした）“決めるの？」などと疑問を口にした。

そして「なんであんな先輩の言うこと聞いてたんだろう、と思うことはある。先輩の言うこと、聞かなきゃいけなかったじゃないすか？ 何でそんなことしてたんだろうなって。聞いたことが今、何も活きててえな…っていう気はある」などと述べた。

松陰寺が「我々の“上”にいた人なんて、ほとんど売れてない人じゃん？」と言うと、カズレーザーは「よーく考えたら”横並びの人“」と応じ、「結構、理不尽なこと言う人、ちょっといたじゃないですか？やっぱ何にも活きてないですよね、今。何にもプラスになってない」とぶっちゃけた。

松陰寺は「合理的なのはどっちかって言ったら、俺、年齢とか（で上下関係を分けるのが）が一番分かりやすいと思うんだよな」と話し、カズレーザーも「あーそれでいいっす、もう。ていうか、“友達かどうか”でいいですわ。友達じゃないやつと絡んでも、しょうがないじゃないっすか。それで良くねえかなって俺、思いますけどね」と持論を展開した。

松陰寺は「芸歴（問題）でこんなにガチガチなの、芸人だけ？ “芸歴下”って分かった瞬間タメ口きくの、芸人くらいやん？」と話していた。