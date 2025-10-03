10月31日に公開される坂口健太郎主演映画『盤上の向日葵』の劇中歌が、桑田佳祐による「暮れゆく街のふたり」映画オリジナル“口笛バージョン”に決定した。

参考：『盤上の向日葵』韓国公開が決定 坂口健太郎×渡辺謙の海外版ポスターも

本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる柚月裕子による同名小説を原作としたヒューマンミステリー。『君に届け』『ユリゴコロ』『隣人X -疑惑の彼女-』などを手がけた熊澤尚人が監督を務める。

アマチュアからプロ棋士へと異例の昇進を遂げた天才棋士・上条桂介役で坂口が主演を務めるほか、渡辺謙が伝説の賭け将棋の真剣師・東明重慶役、土屋太鳳が上条桂介を見守る元婚約者・宮田奈津子役をそれぞれ演じる。

主題歌の「暮れゆく街のふたり」は、製作陣が「切なさや哀しさ、愚かさも含め、必死に生きていく人間たちへの応援歌がほしい」と、サザンオールスターズに依頼し、完成直前の本編を観た桑田が楽曲提供を快諾。最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のために制作を進めていた楽曲のひとつ「暮れゆく街のふたり」を「主題歌にしていただくのはどうか？」と提案した。

だが、熊澤監督やプロデューサー陣は、「暮れゆく街のふたり」の作詞・作曲をした桑田が、楽曲制作に着手した当初、“仮歌”として歌ではなく口笛を吹き込んでいた、という裏話を耳にし、主題歌チームと相談しつつ、「口笛を本編に活かすことはできないか？」と、完成させたばかりの映画を編集し直すことを決断。 物語の中盤、生き方を模索していた主人公・桂介（坂口健太郎）が、故郷にも通ずるような向日葵畑で亡くなった母を思い出しつつ、農園で働く奈津子（土屋太鳳）と、そして新しい生き方との出会うという大事なシーンを再編集し、当初はなかった映像を織り交ぜ、“口笛バージョン”を流すという構成を桑田に相談した。桑田はこれに賛同し、全国ツアー中に“口笛バージョン”を改めて録音して、新たに映画のためだけの特別バージョンを完成させた。

桑田はかつて、自身が監督した作品である『稲村ジェーン』で映画の劇伴を手がけたことがあるが、今回の“口笛バージョン”のように主題歌として提供した楽曲を、映画の劇中曲として特別にアレンジすることは初となる。桑田は「仮歌を口笛でやっていて、これがいいという話になりまして、ツアー中に口笛を入れ直しましたんですよ。それが向日葵畑のシーンで使われることになりました」と自身のラジオ番組で経緯を語りつつ、「またあらためて、劇場で観ようと思います」と完成版への大きな期待を寄せた。

熊澤監督は「このように別バージョンの楽曲を特別に作っていただけることは、普通はないとのこと。映画の中でポイントになる、主人公の決断をこの曲で盛り上げることができたのは、大変嬉しいことでした」と感激していた。

映画『盤上の向日葵』 主題歌特別映像 あわせて公開された主題歌特別劇映像には、サザンオールスターズによる主題歌にあわせ、初公開となる場面が映し出されていく。貧しいながらも優しかったころの父との思い出、辛く孤独な少年時代に、将棋だけではなく人のぬくもりを教えてくれた恩師との日々。そして東明（渡辺謙）に連れて行かれた雪深い東北地方への旅打ち。盤上に現金が飛び交う真剣師たちの息詰まる戦いに引き込まれる桂介。死体とともに発掘された将棋の駒「菊水月」の謎を追う刑事たちの姿。桂介を案じ、思い悩む奈津子の姿。さまざまな出会いと別れを経た桂介が、人生を賭けたタイトル戦へと踏み出していく。

なお、この主題歌特別映像の60秒バージョンが、10月3日から10月30日まで、ピカデリー、MOVIX、東劇など、全国の松竹マルチプレックスシアターズ系の映画館で幕間映像として流れることも決定した。

熊澤尚人監督 コメント主題歌をサザンオールスターズさんにお願いできるかも？ という事になり、映画を観ていただいたところ大変気に入っていただけ、桑田さんが主題歌と、その口笛バージョンを作ってくれました。こんな素晴らしい口笛バージョンがあるなら、映画に生かそうと編集をやり直し、桂介が向日葵畑を通り、昔を懐かしみ、母を思い出す箇所に、口笛バージョンが流れる構成でお見せしたら、桑田さんにも大変喜んでいただけました。このように別バージョンの楽曲を特別に作っていただけることは、普通はないとのこと。映画の中でポイントになる、主人公の決断をこの曲で盛り上げることができたのは、大変嬉しいことでした。（文＝リアルサウンド編集部）