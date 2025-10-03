2026年春に公開されるSnow Man 佐久間大介の映画初単独主演映画『スペシャルズ』の特報映像とティザービジュアルが公開された。

参考：Snow Man 佐久間大介、内田英治『スペシャルズ』で映画初単独主演 共演にNCT 中本悠太ら

本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治が原案・脚本・監督を務めた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けたことをきっかけに、ダンス大会の優勝を目指して本気のダンスに挑んでいく。

佐久間は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じる。そのほか、椎名桔平、NCTの中本悠太、青柳翔、小沢仁志らが共演に名を連ねた。

公開されたティザービジュアルには、「殺し屋がダンス!?」の文字とともに、ミラーボールがのぞくきらびやかなダンス会場の幕の間から、ピンスポットを浴びて客席を見つめる面々が捉えられている。

映画『スペシャルズ』特報映像 あわせて公開された特報映像は、ド派手なカーチェイスに華麗なガンアクションとアクションに次ぐアクションからスタート。いかにも深刻な様子で集められた殺し屋を前に熊城（椎名桔平）からの依頼は“ダンスチームの結成”という想像の斜め上を行く“仕事“。報酬1億円のために、ダンスに挑戦する5人を指導するのは、まさかの可憐な少女。壮絶な銃撃戦の数々に「裏切ったら殺す」と物騒な言葉が飛び出すも一転、クールにスーツを着こなしノリノリな5人の姿も。ダンス大会本番、白スーツのシルエットが浮かび上がり、ダイヤ（佐久間大介）の「さあ、仕事だ」を合図に歩みだす5人。ダンスも一流かと思いきや、『スペシャルズ』のタイトルロゴの後には、なんとまったく踊れてない5人の姿が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）