½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤â³èÌöÃæ¡£KLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤ÎÆüËÜ¿Í¥×¥í¡¦º£°½Æà

ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿½¥¸¥¨¡¢Á´ÈþÄç¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¤Ú¡¦¥½¥ó¥¦¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬JLPGA(ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ)¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢KLPGA(´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ)¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
º£°½Æà¡Ê¤³¤ó¡¦¤¢¤ä¤Ê¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£Èà½÷¤ÏKLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î2Éô¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç»Ë¾å½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ä¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤é¤ÈÆ±¤¸¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤ËÂ°¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç11ºÐ¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹â¹»2Ç¯»þ¤Ë¤Ï´ØÅì¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Áá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏJLPGAÈó²ñ°÷¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÄ©Àï¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËKLPGA¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¤¥ó¥°¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Íâ2024Ç¯¤Ë¤Ï½à²ñ°÷ÁªÈ´Àï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²ñ°÷»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥Ä¥¢¡¼¡Ê3Éô¡Ë¤Ç¤ÏÁáÂ®Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¾Þ¶â1050Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó113Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£KLPGA»Ë¾å½é¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í½÷²¦¡É¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂ³¤»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î³°¹ñÀÒ½÷²¦¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
º£°½Æà¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Ê¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢KLPGA¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Ê1Éô¡Ë¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£