持ち運ぶだけでなく、自立するボックスにもなる【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
電子機器も書類も、スマートに収まる自立型【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に適した、自立型のトートバッグ。クッション性を備えたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類をしっかりと収納できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
社内での移動や出張先、学校内での使用にも適しており、機能性と携帯性を兼ね備えた設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ジッパーを開放すれば自立するボックスとしても使用可能で、作業中のアクセス性も高い。内部にはメッシュポケットやキークリップを備え、細かなアクセサリー類も整理しやすい。
→【アイテム詳細を見る】
ブラックカラーの落ち着いたデザインは、ビジネスにもカジュアルにも馴染み、日常使いに最適な一品。
電子機器も書類も、スマートに収まる自立型【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に適した、自立型のトートバッグ。クッション性を備えたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類をしっかりと収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
社内での移動や出張先、学校内での使用にも適しており、機能性と携帯性を兼ね備えた設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ジッパーを開放すれば自立するボックスとしても使用可能で、作業中のアクセス性も高い。内部にはメッシュポケットやキークリップを備え、細かなアクセサリー類も整理しやすい。
→【アイテム詳細を見る】
ブラックカラーの落ち着いたデザインは、ビジネスにもカジュアルにも馴染み、日常使いに最適な一品。