「ばね指」になりやすい人の特徴はご存知ですか？【医師監修】

ピアノ伴奏者や料理人・美容師など手指を使う職業でばね指はよく知られています。

しかし、パソコンやスマートフォンの普及により身近な病気になりつつあります。

一度悪化してしまうと非常に厄介なばね指ではあるものの、正しい知識を持ち適切に対処することで悪化を防ぐことも可能です。

そこでこの記事では、ばね指の原因・症状などについて解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

ばね指の症状と原因

ばね指とはどのような病気でしょうか？

ばね指とはひと言で説明すると、指の腱鞘炎です。手の指の手の平側には指を曲げるための「屈筋腱」と呼ばれる組織があり、指に沿って先端の方まで伸びています。そしてこの屈筋腱は浮き上がることがないように、「靭帯性腱鞘」というトンネルの中を通っています。

これではちょっとイメージしにくいため、ベルトとベルト通しをイメージしてもらえるとわかりやすいでしょう。屈筋腱＝ベルト、靭帯性腱鞘＝ベルト通しです。指の曲げ伸ばしは屈筋腱が靭帯性腱鞘の中をスムーズに移動することにより可能です。しかし、何らかの原因により屈筋腱に炎症が起こり腫れてしまうと、腱鞘の中をスムーズに移動することができなくなります。

これはベルトの一部分が膨らんでしまい、ベルト通しをスムーズに抜けることができないイメージです。曲げた指を伸ばそうとした時に腫れた部位が腱鞘に引っ掛かって伸ばしにくくなり、さらに無理やり伸ばそうとすると“カクン”とバネを弾いたような動きをすることから、「ばね指」と呼ばれるようになりました。

ばね指の症状は？

ばね指の典型的な症状には、下記のようなものが見られます

指の付け根を押したときに痛みを感じる・熱感がある

指を曲げ伸ばしするときに引っ掛かる

起床時に指がスムーズに動かない

指が曲がったまま伸ばしにくい

曲がった指を伸ばそうとすると“カクン”となる

症状が軽いうちは指を休め安静にすることで、痛みや違和感を取り除くことができます。しかし明らかに指をスムーズに動かせないと自覚した時には、まずばね指を疑った方が良いでしょう。

何が原因で起こるのでしょうか？

ばね指の原因は指の使い過ぎです。

パソコンやピアノの鍵盤を叩く

ゴルフやテニスなどの運動（グリップを強く握って力を入れる）

包丁で野菜を大量に切る

これらの動作を繰り返して行うことで腱鞘に負荷がかかり、炎症が引き起こされます。繰り返し炎症が起これば、腱鞘は肥厚し腱は肥大することでスムーズに動かすことができません。動かそうと腱鞘や腱に負荷がかかり、より一層ばね指が悪化してしまうのです。

ばね指になりやすい人の特徴を教えてください。

ばね指は男女ともに発症するリスクがあります。特にピアノの演奏者・料理人・美容師などの手先を酷使する職業に就いている方にとっては職業病として広く認識されてきました。

しかし最近はこれらの職業以外の方もばね指に悩まされることが増えてきています。その理由の一つがパソコンやスマートフォンです。パソコンのキーボードを叩く動作やスマートフォンの触り過ぎなどもばね指のリスク因子となります。

ばね指はホルモンバランスが崩れやすい更年期や出産前後の女性に特に多く認められます。この時期の女性は筋力低下・骨粗鬆症・閉経などにより腱や腱鞘が弱くなり、痛みやすくなるからです。さらに関節リウマチや糖尿病といった持病がある方は、末梢の血流が悪くばね指の発症リスクが高くなります。

朝だけ痛む場合があると聞きましたが…。

初期のばね指の症状は起床時にはっきりと表れます。その理由は、夜間寝ている間は指をほとんど動かすことがなく屈筋腱が浮腫みやすくなるからです。

また腱鞘内には滑液と呼ばれる潤滑剤が流れていますが、指を動かさないとその流れが悪くなることも理由です。

指の動かしにくさは日常動作をして指の曲げ伸ばしを繰り返すことで徐々に軽減され、スムーズに動くようになります。このため軽く考えて適切な処置が遅れてしまう原因になるのです。

編集部まとめ



現代人にとってスマートフォンやパソコンはなくてはならないものですが、使い過ぎによりばね指に悩まされる方も増えています。

自然治癒することもあるものの、症状が酷く慢性的に症状がある場合は最悪手術をしなければならない可能性もあります。

もし指の動かしにくさや痛みを自覚したら、「これぐらいなら大丈夫」と思わず速やかに整形外科へ受診しましょう。

