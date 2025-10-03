お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。世の中にイラッとしたことを振り返った。

この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。世界で大流行中の「ラブブ」の話題から、転売ヤーの存在により人気キャラクターの商品を定価で購入することが難しいことや抽選に集まるため外れてしまうといった話になると、信子は「わかる!」と共感した。

続けて「うち『クレヨンしんちゃん』めっちゃ好きで。その中でも『マカオとジョマ』がめっちゃ好き」と大好きなキャラクターを明かした。その大好きなキャラクターのフィギュアが発売されることを知り「オンラインの抽選で、ずっと待機してた」とした。

だが、「待機してたのに…時間になっても入れなくて。結局、目的のものがなくなって終わっちゃった」と購入できなかった。そして「ショックって思ったら…メルカリにブワ〜って出てて」とすぐに転売されており「それが3万から5万円で売られてた。マジでムカつきすぎて…ネイルで目刺してやろうかと思って…」と転売ヤーにイラッとしたことを明かした。。