● ガーディアンズ 3−6 タイガース ○

＜現地時間10月2日 プログレッシブ・フィールド＞

デトロイト・タイガースが中地区王者クリーブランド・ガーディアンズとのワイルドカードシリーズ第3戦に勝利。シリーズ成績2勝1敗で、2年連続の地区シリーズ進出を決めた。

タイガースは3回表、一死一、二塁の好機を作ると、火消し投入の2番手左腕へリンから2番ケリー・カーペンターが一塁手強襲の適時二塁打を放って先制。一時同点に追い付かれながらも、6回表に6番ディロン・ディングラーの1号ソロで再びリードを奪った。

7回表には二死満塁から3番ウェンシール・ぺレス、4番スペンサー・トーケルソン、5番ライリー・グリーンと3者連続タイムリーを浴びせて一挙4点を追加。投げては先発右腕ジャック・フラーティ、4人のリリーフ投手による継投でガーディアンズ打線に反撃を許さなかった。

タイガースは昨季の地区シリーズで敗れ、今季の地区優勝を譲ったガーディアンズをついに撃破。西地区王者マリナーズと戦う次ラウンドは日本時間5日から敵地シアトルで開幕する。