パ・リーグは2日、京セラドームにて3位オリックス対5位西武の1試合が行われました。

西武は2回に打線がつながり、オリックス先発・曽谷龍平投手から連打と守備のミスで4点を先制します。

3回にも連打と四球でノーアウト満塁のチャンスをつくると、仲田慶介選手がタイムリーを放ち1点を追加。その裏に先発・今井達也投手が2失点するものの、4回にも渡部聖弥選手のヒットで1点援護し6-2とします。

今井投手は6回にも2失点し降板。逃げ切りをはかる西武は、継投策に出ますが、8回には3番手・甲斐野央投手がノーアウト1、2塁のピンチから頓宮裕真選手に痛烈な一塁ゴロを打たれます。これをファーストの山村崇嘉選手が捕球できずエラー。2塁ランナーが生還し1点差に詰め寄られます。

それでも9回は守護神の平良海馬投手がマウンドへ。先頭に四球を与えるものの無失点で抑え、接戦を制しました。

【2日のパ・リーグ結果】

◆西武 6-5 オリックス勝利投手【西武】今井達也(10勝5敗)敗戦投手【オリックス】曽谷龍平(8勝8敗)セーブ【西武】平良海馬(4勝1敗31S)