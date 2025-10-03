¾ï¼±¤ò¤Ö¤Á²õ¤»¡ª ÀÎÏÃ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÊúÊ¢ÀäÅÝ¥®¥ã¥°Ì¡²è5Áª
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
º£²ó¤Ï²áµîÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¹¥Ã¤È¥Í¥¿¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¥Ä¥ë¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬ÇËÃ¾¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥Ä¥ë¤Î´°àú¤Ê²¸ÊÖ¤··×²è¤¬¼¡¡¹¤ÈÇËÃ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥³¥é¥Ü¡×
²¸ÊÖ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥ë¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î1Ç¯¸å¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢²¿¤Ç¤â´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Â¸ºß¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¥é¥ó¥×¤ÎÀº¤Ë¡Ö´ê¤¤È´¤¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¡ÖÃÜÀ¸¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö²¿¤Ç¤â´ê¤¤»ö¤ò3¤Ä³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢¥é¥ó¥×¤ÎÀº¤ËÁø¶ø¡£
Í§Ã£¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿µû¤µ¤ó¤Ï¡¢"¤ª´ê¤¤»öÈ´¤" ¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ä¹ó¤ÊÅú¤¨¤Ë¡¢¤¯¤¹¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìºî¤Ç¤¹¡£
£¼Ù¿´¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿ÅíÂÀÏº¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡©
¤¤Ó¤À¤ó¤´¤ÇÆüËÜÀ¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤àÅíÂÀÏº¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡Ä¡ÖÊ®¤¤¤¿¡×¡Ö½Û´Ä»²¾È¤¸¤ã¤ó¡×
¤¤ÓÃÄ»Ò¤Î¶¯¤¹¤®¤ë»ÙÇÛÎÏ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅíÂÀÏº¡£
¡Öµ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤ò¤âÀ©°µ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÁ®¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìºî¤Ç¤¹¡£
¤Èá·à¤â¶ÚÆù¤Ç¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¡ª
¤â¤·¤â¡Ø¥Þ¥Ã¥ÁÇä¤ê¤Î¾¯½÷¡Ù¤¬ ¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬Çä¤ê¤Î¾¯½÷¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡Ö¾¯½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Öí÷¤·¤¤¡×
¡Ø¥Þ¥Ã¥ÁÇä¤ê¤Î¾¯½÷¡Ù¡¢¸¶Åµ¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Èá¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ë2Ê¸»úÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼°î¤ì¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¹Ó¤ó¤À¿´¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£
¥ÅíÂÀÏº¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀµÂÎ
ÅíÂÀÏº¤¬DNA¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ö¶¯¤¯À¸¤¤Æ¡×¡Ö哪吒¤«¤Ê¡©¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Öµ´¤Î»ÒÀâ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅíÂÀÏº¡£
¥¦¥ï¥µ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤áDNA¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥ª¥Á¤Ë¡¢Ê¢¶ÚÊø²õ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
citrus¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥à¤ä¥¯¥¤¥º¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£