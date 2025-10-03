Snow Man佐久間大介主演「スペシャルズ」華麗な“ガンアクション”シーン初解禁 客席見つめるビジュアルも公開
【モデルプレス＝2025/10/03】Snow Manの佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（2026年春公開／配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）より、特報映像とティザービジュアルが解禁された。
【写真】Snow Man佐久間大介ら、華麗な“ガンアクション”披露
佐久間を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃った同作。今回公開されたティザービジュアルは「殺し屋がダンス！？」の文字と共に、ミラーボールがのぞくきらびやかなダンス会場の幕の間からピンスポットを浴びて客席を見つめる面々が。ダンス披露を前に緊張しているのか、自信に満ち溢れた表情なのか、はたまたターゲットを見定めているのか？一体どんな結末が待ち構えているのか。来春、いよいよスペシャルな幕が上がる。
合わせて解禁された特報では、派手なカーチェイスに華麗なガンアクションとアクションに次ぐアクションから始まり、いかにも深刻な様子で集められた殺し屋を前に熊城（椎名）からの依頼は【ダンスチームの結成】という想像の斜め上を行く“仕事“。報酬1億円の為に、ダンスに挑戦する5人を指導するのは、まさかの可憐な少女。壮絶な銃撃戦の数々に「裏切ったら殺す」と物騒な言葉が飛び出すも一転、クールにスーツを着こなしノリノリな5人の姿も。ダンス大会本番、白スーツのシルエットが浮かび上がり、ダイヤ（佐久間）の「さあ、仕事だ」を合図に歩みだす5人。ダンスも一流かと思いきや『スペシャルズ』のタイトルロゴの後には、まったく踊れてない5人の姿が。胸が高鳴る映像に仕上がっている。
同作は『ミッドナイトスワン』の内田英治氏が原案・脚本・監督を務める完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たち。それぞれが抱える思いで“超高額報酬”の任務を受けるが、ターゲットの“クセ者”排除には、唯一の方法としてダンス大会優勝しかなかった。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑む？かつてない【驚愕のダンスアクション・エンターテイメント】が幕を開ける。
【Not Sponsored 記事】
◆「スペシャルズ」特報＆ティザービジュアル解禁
◆佐久間大介主演「スペシャルズ」
