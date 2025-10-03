メイプル超合金カズレーザー（41）が3日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。芸人界における「芸歴」問題などについて、私見を述べた。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「芸人の上下関係」というテーマでトークを展開。「“上下関係”ってないんすよ、マジで。俺は“ない”と思ってます。なんで”上下”決めるの？」などと持論を展開した。

松陰寺が「俺たちはさ、分かりやすく伝えるためにさ、“吉本でいうとあの人と同じです”って言っちゃったことはあるじゃない？」と話すと、カズレーザーは即、「だから俺、もうやめました。一切芸歴の話、しないです。“先輩ですよね？”って言われても、“いや、分かんないですね。分かんないっす”って（と言うようにしている）」と答えた。

松陰寺が「それ以上、深追いしたくなくなるね」と言うと、カズレーザーは「全部それにしてる」と強調した。

松陰寺が「うらやましいと思ったもん。吉本さんの、同期芸人とかで集まって（番組企画などを）やるじゃん？”何期何期”で1つのショーができてるのは良いなと思うけどね。うらやましいんだよな」と言うと、カズレーザーは「え？うらやましいんすか？俺、辞めちゃうと思うな。あんなとこいたら。絶対無理なんだろうな」と答えた。

松陰寺も「俺も絶対辞めてるんのよ」と応じると、カズレーザーは「今、思うんすけど、“今芸人始めてたら絶対辞めてるな”と思うこと、結構あります。“何で耐えられたんだろう”ってふと、思うことはあります」と続けた。