お昼寝をしていた赤ちゃんの隣にやってきたのは、猫さん♡その後のあまりに尊すぎる展開がTikTokで公開されると、投稿には記事執筆時点で12万6000件も高評価がつき、「朝イチの動画がコレで幸せ」「なんて尊いんだ」「めちゃくちゃ可愛い！」といった声が寄せられ話題になっています。

@ericadayo1113 キキさん大きくなりました ✨ #taki #kiki #赤ちゃん #赤ちゃんのいる生活 #赤ちゃんのいる暮らし #赤ちゃん動画 #生後10ヶ月 #猫 #猫のいる暮らし ♬ 眠る赤ちゃんをイメージした可愛らしい曲 - Azuline

赤ちゃんのお昼寝中に…

TikTokアカウント「ERICA（@ericadayo1113）」では、赤ちゃんと猫のキキちゃんの交流の様子が更新され、多くの人を癒しています。

ある日、赤ちゃんがお昼寝していると、そこにやってきたのはキキちゃん！

お昼寝中の赤ちゃんに近寄るキキちゃん

そっと隣に腰を下ろして…

隣に腰を下ろして…

コテンと赤ちゃんに寄り添うように体を預け、そのまま頭をスリスリ♡

寄り添うように体を預けて…

頭をスリスリ♡

そのままベストポジションに収まったキキちゃんは、赤ちゃんに寄り添い一緒に夢の中へ…。

「Zzz…」

飼い主さんによると、赤ちゃんの方が半年ほどお兄ちゃんとのこと。キキちゃんにとって、赤ちゃんは甘えられる頼れるお兄ちゃんポジションなのかも！？

いつも仲良しな最強コンビ♡

そんなキキちゃんと赤ちゃんは、お家にやってきた頃から良好な関係を築けていたそうです。

キキちゃんを抱きしめる赤ちゃん

そこからはとんとん拍子に絆を育んでいき、一緒に遊んだり、一緒にお昼寝したりといつも一緒にいるのだとか！

キキちゃんと遊んであげる赤ちゃん

遊び方も完璧！

日に日に絆がふたりの関係を見て、今後、より信頼関係が深まっていくと考えると期待が膨らみますね！

「ねぇ、お兄たん寝てるの？」

「一緒にねーちゃお！」

可愛すぎるふたりの関係にほっこり

可愛すぎるふたりの関係性が画面越しでも伝わってくる光景は、TikTokに投稿されるとたった10日ほどで12万件以上の高評価がつくほど大反響！

コメント欄には「朝イチの動画がコレで幸せ」「なんて尊いんだ」「可愛いと可愛いがくっついて最高かわいい！」「天使しか居ないやん」などの声が寄せられました。

TikTokアカウント「ERICA」では、今回ご紹介した赤ちゃんとキキちゃんの成長記録が投稿されています。一緒に成長しているふたりの様子は、どこを切り取っても微笑ましい光景ばかり！ぜひ覗いてみてくださいね。

@ericadayo1113 ボク、おにいちゃんになったよ！✨ #taki #赤ちゃん #赤ちゃんのいる生活 #赤ちゃんのいる暮らし #赤ちゃん動画 #生後7ヶ月 #猫 #猫のいる暮らし #猫のいる生活 #ヒカキンボイス ♬ 平和な時間。 - Rabbit Music9

@ericadayo1113 お互い愛が強い ❤️ #taki #kiki #赤ちゃん #赤ちゃんのいる生活 #赤ちゃんのいる暮らし #赤ちゃん動画 #生後8ヶ月 #猫 #猫のいる暮らし ♬ ほのぼのかわいい日常曲 - すもち

@ericadayo1113 おにいちゃん遊んであげてます☺️！ #taki #kiki #赤ちゃん #赤ちゃんのいる生活 #赤ちゃんのいる暮らし #赤ちゃん動画 #生後8ヶ月 #猫 #猫のいる暮らし ♬ オリジナル楽曲 - ericadayo1113

キキちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ERICA（@ericadayo1113）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。