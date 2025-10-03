レッズとWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行い、8-4で勝利。地区シリーズ進出を決めた。9回には5番手として佐々木朗希投手がマウンドへ。ポストシーズン（PS）初登板でクローザーを任され、3者凡退で締めくくった。圧倒的な内容に、“手のひら返し”で称賛する米記者も現れている。

佐々木がポストシーズンで初めてマウンドに上がった。先発ではない。8-4と4点リードの9回、試合を締めくくる役割を与えられた。「ロウキ」コールが起きる中、先頭のスティアを速球で押すと、最後は変化球で空振り三振。続くラックスも空振り三振。ヘイズを遊飛に仕留め、勝利に導いた。最速は101.4マイル（163.2キロ）をマークした。

今季は開幕で先発ローテーションに入るも苦戦。右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りするなど、期待を下回る活躍に批判の声も少なくなかった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」のブレイク・ウィリアムズ記者も疑問の目を向けていた1人。9月には、自身のXで「ロウキについては自信がない」「現時点では良い選手ではない」などと投稿していた。

しかし、PSデビュー登板で1回無失点、2奪三振と試合を締めくくったパフォーマンスには脱帽。「オーケー、ロウキは最も重要な局面で投げるリリーバーだ。十分に見た。彼は私が間違っていたと証明したよ」と自身のXで手のひら返しをして称えていた。



（THE ANSWER編集部）