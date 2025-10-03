キタキターーーーッッ！！【セブン-イレブン】秋を感じる♡「新作スイーツ」

コンビニとは思えないようなハイクオリティな商品が並ぶ【セブン-イレブン】では、秋にぴったりな「お月見スイーツ」が販売されているそう。今しか食べられない新作をピックアップしたので、お買い物の参考にしてみてください。

食べてしまうのがもったいない「お月見和スイーツ」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「セブン大人気のお月見スイーツ」とおすすめするこちらの「お月見ぜんざい」は、粒あんの上に雲をイメージしたホイップと、月をイメージした白玉をのせた秋満載の1品。「ズシッと重みのある密度の高い」粒あんは「ふっくら、ねっとり、みずみずしい」と絶賛されています。見た目にもお味にもこだわった和スイーツ。お値段は\334（税込）です。

意外な組み合わせ「みたらしソース入りクレープ」

まんまるお月様のような黄色いカスタードクリームが目をひくこちらの「お月見クレープ」。@sujiemonさんいわく「ココアクレープ生地」で「プリンカスタード、ミルクホイップ、はちみつ入りみたらしソース」を包んでいるそう。ココアとみたらしの組み合わせは意外な気もしますが「クレープで和の味わいが楽しめる」とお気に入りのご様子。ワンハンドでパクッと食べられるのもうれしいポイントです。

ネーミングセンス◎「お月見プリン」

真っ白なプリンにぽてっとした黄色いクリームがトッピングされたこちらは「おつきみるくぷりん」。お月見とミルクをあわせたネーミングセンスにくすっと笑ってしまいそうです。@sujiemonさんによると、ミルクプリンは「練乳のコク」を感じられて、黄色いクリームは「しっかり甘みのあるカスタード」。その中には「ほろ苦いカラメルソース」が入っているそう。9 / 2から販売がスタートしているので、早めのチェックがおすすめです。

新感覚アイス「こしあん × アイスクリーム」

セブンのお月見スイーツとあわせてチェックしてほしいのが、@nyancoromochi_sweets_blogさんが「今までになかったあんこ系アイス」と絶賛する「あんづつみ」。ミルキーなアイスをこしあんで包んだ新感覚アイスです。こしあんには、北海道十勝産の小豆を使っているそう。2個入りで\300（税込）とちょっぴりぜいたくなので、頑張った日のご褒美スイーツにいかがでしょう。

writer：Yuri.A